Däne Kragh Andersen fährt rechtzeitig davon

Sören Kragh Andersen (Artikelbild) hat dem Sunweb-Team den zweiten Etappensieg bei der 107. Tour de France binnen 48 Stunden beschert. Zwei Tage nach dem Erfolg des Schweizers Marc Hirschi in Sarran triumphierte der Däne in Lyon. "Ich habe keine Worte. Ich habe davon geträumt. Aber man weiß nicht, dass man gut genug dafür ist, bis man es geschafft hat", sagte der 26 Jahre alte Kragh Andersen nach der Zielankunft in der historischen Tour-Stadt. Die 194 Kilometer lange Etappe hatte in Clermont-Ferrand begonnen.

Zwischendurch hatte es kurz so ausgesehen, als könnte der Deutsche Lennard Kämna nach seinem spektakulären zweiten Platz am Vortag erneut für Furore sorgen. Der Fahrer im höchst aktiven Team BORA hansgrohe attackierte kurz vor Schluss, doch die Schufterei wurde wieder nicht belohnt. Diesmal machte Andersen mit 15 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Slowenen Luka Mezgec die Hoffnungen des deutschen Teams auf den ersten Etappensieg zunichte. Kämna landete schließlich auf dem 54. Platz.

Wieder angriffslustig: der Deutsche Lennard Kämna

Ex-Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei meldete sich als Vierter im Kampf um sein achtes Grünes Trikot zurück. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma) erfolgreich, der sich in der Schlussphase bei zwei Bergwertungen auf den letzten zehn Kilometern ganz weit vorne gezeigt hatte. Roglic und Co. schonten sich ansonsten weitgehend - am Sonntag sind die Gelb-Favoriten schließlich reichlich gefordert: Die bislang schwerste Bergankunft führt über 17,4 km und 1.250 Meter Höhenunterschied auf den Grand Colombier.

ml/hf (SID, dpa, Eurosport)