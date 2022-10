Cybermobbing: Jeder sechste Schüler ist betroffen

Sie werden online beschimpft oder beleidigt, unter Druck gesetzt, erpresst und bedroht: In Zeiten, in denen das Smartphone in jeder Lebenslage allgegenwärtig ist, kann man Cybermobbing nicht entkommen. „Ich habe eigentlich das Mobbing in meiner Hosentasche die ganze Zeit dabei“, erklärt Hendrikje Schmidt vom Krisenchat, einer psychosozialen Beratung für Kinder und Jugendliche. Jedes sechste Schulkind hat das schon erlebt, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter Schülern, Eltern und Lehrkräften.

Pandemie wirkt als Beschleunigungsfaktor

Ein weiteres Ergebnis der Studie zu Gewalt im Netz, die bereits zum vierten Mal vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. durchgeführt wurde: Der Anteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler zwischen acht und 21 Jahren ist während der Corona-Pandemie gestiegen, rund 1,8 Millionen Schülerinnen und Schülern waren betroffen. Durch den Onlineunterricht und die Kontaktbeschränkungen hätten die Kinder noch mehr Zeit im Internet verbracht - und auch das Mobbing sei noch stärker dorthin gewandert, schreiben die Autoren der Studie.

Mobbing gibt es nicht nur im Netz

2017 lag der Wert mit 12,7 Prozent fast fünf Prozentpunkte unter dem von 2022. Ältere Schüler sind den Ergebnissen zufolge dabei häufiger betroffen als jüngere; Schülerinnen und Schüler an Haupt- und Berufsschulen deutlich häufiger als an Gymnasien. Der psychische Druck wirkt extrem belastend auf die Mobbing-Opfer. 24 Prozent äußerten Suizidgedanken, 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben nach eigener Aussage wegen des Mobbings Alkohol, Drogen oder Tabletten konsumiert.

Schulen sollen mehr Präventionsarbeit leisten

Gleichzeitig gebe es an den Schulen zu wenig Prävention, um Cybermobbing gar nicht erst aufkommen zu lassen, berichteten Schülerinnen und Schüler. Nur 48 Prozent der Befragten gaben an, dass im Unterricht der richtige Umgang mit Cybermobbing vermittelt werde. Auch die Lehrkräfte bemängelten, dass es im Vergleich zur Vorgängerstudie 2020 deutlich weniger "Anti-Gewalt-Trainings" und Schulungen gab, die Strategien im Umgang mit Cybermobbing vermitteln. „Die Aufklärungs- und Präventionsarbeit sollte dringend intensiviert werden“, so das Fazit der Studie.

„Schulen, die aktiv dieses Thema angehen, die haben signifikant reduzierte, wesentlich kleinere Zahlen an Opfern“, erklärt auch Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. „Es ist ganz deutlich zu sehen: Prävention wirkt. Das heißt, wenn wir die Täter erst gar nicht zum Täter werden lassen, dann müssen wir uns auch nicht über das Thema Opfer unterhalten.“

suc/ip (kna,dpa)