Shift

Cybergrooming: Wie groß ist die Gefahr im Metaverse?

In 3D-Welten ist es für Cybergroomer einfach, mit Avataren ihre wahre Identität und ihr wahres Alter zu verschleiern. So kommt es zu neuen Formen sexueller Belästigung in VR. Wie gefährlich ist das Metaverse für Kinder?