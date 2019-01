Crystal Palace: Obdachlose dürfen im Stadion schlafen

Der englische Fußball-Erstligist Crystal Palace zeigt ein Herz für Obdachlose. Bei Minustemperaturen lässt der Premier-League-Club künftig Obdachlose in einer Loge seines Stadions Selhurst Park übernachten. Crystal Palace will nach eigenen Angaben bis zu zehn Personen pro Nacht aufnehmen und ihnen Essen, Feldbetten und Waschräume zur Verfügung stellen. Voraussetzung sei, dass in London Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt seien.

"Standard für andere Klubs gesetzt"

Erstmals hatten Obdachlose am Donnerstag, als in London minus zwei Grad Celsius gemessen wurden, von dem neuen Angebot Gebrauch gemacht. Acht Personen hatten die Nacht im Stadion verbracht.

"Der Klub möchte eine Kraft zum Wohle des Gemeinwohls sein", sagte Crystal-Palace-Vereinschef Phil Alexander. "Wir steuern gerne unseren Teil dazu bei, den Bedürftigsten zu helfen." Die Londoner Stadträtin Alison Butler nannte die Aktion eine "wunderbare Geste": " Crystal Palace hat einen Standard für andere Klubs gesetzt."