Inkulinati

Die Entwickler des polnischen Studios scherzen, dass ihr Concept Artist 700 Jahre alt sei. Denn alle Charaktere im Strategiespiel "Inkulinati" basieren auf realen Vorbildern und auf den verrückten Dingen, die sie in den mittelalterlichen Manuskripten getan haben. Und so kämpfen im Spiel - wie in den alten Handschriften - Hasen gegen Hunde und Menschen werden von gefräßigen Schnecken verputzt.