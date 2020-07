COVID Travel Diaries: auf Deutschlandtour zu Corona-Zeiten

Die Koffer sind gepackt, die Reiseroute festgelegt - das Abenteuer kann beginnen. Die beiden DW-Journalistinnen Olivera Zivkovic und Emily Gordine reisen mit dem Camper zwei Wochen durch Deutschland und teilen mit Ihnen ihre Reiseerfahrungen zu Zeiten von Corona. Was geht und was nicht? Was muss man wissen, wenn man in diesem Jahr Urlaub in Deutschland machen will?

Emily und Olivera bereiten ihre Camping-Tour durch Deutschland vor

Die jungen Frauen haben sich viel vorgenommen. Sie starten ihre Tour auf der Ostsee-Insel Rügen, fahren nach Berlin und in die Sächsische Schweiz. Von dort soll es weitergehen nach Bamberg, München und anschließend ins Allgäu zum Schloss Neuschwanstein. Von der Ostsee zu den Alpen - 1300 Kilometer, sechs Stationen.

In dieser Bildergalerie posten Olivera und Emily jeden Tag ein Update von ihren Erlebnissen:

COVID Travel Diaries: Roadtrip durch Deutschland Tag 1: Los geht's! Heute beginnt unsere Tour durch Deutschland - von der Ostsee bis zu den Alpen! Camping-Urlaub ist dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie sehr beliebt. Es war deshalb nicht leicht, einen Camper zu buchen. Wir haben schließlich einen in Leipzig ergattern können und fahren heute mit dem Zug von Berlin aus zur Abholstation. Der Camper wird für zwei Wochen unsere mobile Ferienwohnung sein. Autorin/Autor: Emily Gordine, Olivera Zivkovic



Gewinnen Sie das Spiel "Ticket to Ride"

Wir freuen uns, wenn Sie die Reise der beiden verfolgen, Ihnen Fragen stellen und bei ihren Challenges mitfiebern.

Und hier lernen Sie Olivera und Emily kennen:

Olivera Zivkovic

Olivera Zivkovic

Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Belgrad, wo ich Politik studiert habe. Als ich 17 war, habe ich beschlossen: Die Medien sind meine Zukunft! Der Grund für meine Faszination am Journalismus ist, dass er einen Einfluss auf die Gesellschaft hat.

Ich wollte Auslandserfahrungen sammeln und bin deshalb nach Deutschland gekommen, wo ich meinen Master in Journalismus absolviert habe. Jetzt lebe ich in Berlin und arbeite für die DW.

Wenn ich nicht als Journalistin tätig bin, mache ich Stand-Up Comedy, lange Spaziergänge und unterhalte mich gern. Außerdem liebe ich Lesen, Essen und alles, was man draußen machen kann.

Emily Gordine

Emily Gordine

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist Brite und meine Mutter Deutsche und Australierin. In der Schule bin ich zum ersten Mal mit Journalismus in Berührung gekommen: Ich habe hinter und vor der Kamera beim Kinder-Nachrichtensender "Logo!" in Mainz gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.



In Aberdeen, Schottland habe ich Wirtschaft und internationale Beziehungen studiert und bin dann für meinen Master nach London gezogen.

Bei Fish and Chips und frittierten Mars-Riegeln schmelze ich dahin. Außerdem liebe ich liebe Lesen - vor allem Chimanda Ngozi Adichie und Sally Rooney.

Ich arbeite seit September 2019 für die DW und freue mich schon sehr auf die Reise!

Hier schon mal ein kleiner Einblick: