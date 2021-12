Europa

Covid-Patient: "In Deutschland hatte ich großes Glück"

Mika Simic erkrankte im Februar 2021 an Covid-19. Wochenlang schwebte er zwischen Leben und Tod. "Es ist ein Wunder, dass ich heute lebe", sagt der gebürtige Serbe und ist dankbar, dass er in Deutschland und nicht in Serbien behandelt wurde. Mariya Ilcheva erzählt seine Geschichte.