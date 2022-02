DW Nachrichten

COVID-Pandemie: Bund und Länder beschließen Lockerungsfahrplan

Noch sind die Infektionszahlen hoch in Deutschland, doch die sich bereits verbessernde Situation erlaube eine "optimistische Perspektive", so Bundeskanzler Olaf Scholz. In drei Schritten soll nun ein Großteil der Corona-Regelungen zurückgenommen werden.