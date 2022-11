DW Nachrichten

Covid macht es möglich - positive Folgen der Pandemie

In Madrid ist in der Pandemie ein nachhaltig aktives, soziales Netzwerk entstanden. Und auch das ist für viele Menschen eine gute Nachricht: In der Wirtschaft heißt es zunehmend "Nearshoring" statt "Offshoring" – die Produktion kommt nach Hause.