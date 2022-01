DW Nachrichten

COVID-19 Spezial: Mit Corona leben

In dieser Sendung sehen Sie bei uns eine Geschichte über Kinderimpfungen in Chile und über den Gesundheitspass in Argentinien. Außerdem ein Gespräch mit dem Epidemiologen Tobias Kurth: was erwartet uns 2022? Mit welchen Entwicklungen müssen wir rechnen?