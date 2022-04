DW Nachrichten

COVID-19 Spezial: Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen weltweit

Vielerorts fallen die Corona-Beschränkungen, Reisen in ferne Länder scheinen wieder möglich. Smartphone und Internet haben es für Viele möglich gemacht, in der Quarantäne und im Lockdown mit der Welt in Verbindung zu bleiben.