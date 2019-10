Countdown: Piräus gegen Bayern in der Champions League

Piräus - Bayern -:-

19:50 Uhr: Müller in der Bayern-Startelf!

Niko Kovac geht mit Thomas Müller in der Startelf ins Spiel bei Olympiakos Piräus an. Nach zuletzt sechs Pflichtspielen als Reservist ersetzt der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler im Vergleich zum 2:2 gegen den FC Augsburg in der Offensive Kingsley Coman.

19:10 Uhr: Reaktion notwendig - Für die Bayern war das Gastspiel in Augsburg gleich doppelt bitter. Zum einen kassierte der Rekordmeister in der Nachspielzeit das 2:2 beim Abstiegskandidaten und ließ wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen, zum anderen verletzte sich Abwehrchef Niklas Süle schwer. Die Untersuchung ergab einen Kreuzbandriss, bei der anschließenden OP in Innsbruck wurde darüber hinaus festgestellt, dass auch der Meniskus des Innenverteidigers in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Boateng auf der Bank

Das dürfte die Ausfallzeit des 24-Jährigen noch weiter verlängern, in München wird bereits über einen Transfer als Süle-Ersatz spekuliert. Der Name Samuel Umtiti (25 Jahre/FC Barcelona) geistert momentan rund um die Säbener Straße, obwohl Präsident Uli Hoeneß ("Wir holen niemanden") und Trainer Niko Kovac ("Wir haben mit Boateng, Hernandez und Parvard drei amtierende oder ehemalige Weltmeister und damit sehr viel Qualität auf dieser Position, um den Ausfall zu kompensieren") einem Ersatztransfer erstmal eine Absage erteilt haben. In Piräus schickt der nicht zuletzt wegen seinem Umgang mit dem langjährigen Bayern-Stammspieler Thomas Müller in der Kritik stehende Kovac die Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Parvard ins Rennen.

