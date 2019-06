Cottbus empfängt Bayern im DFB-Pokal, Uerdingen freut sich auf den BVB

Regionalligist Energie Cottbus und Drittligist KFC Uerdingen hatten bei der Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Losglück auf ihrer Seite. In einem nordrhein-westfälischen Duell empfängt Uerdingen Vizemeister Borussia Dortmund. Cottbus freut sich auf das Messen mit Rekordpokalsieger Bayern München. Sechstligist FSV Salmrohr - unterklassigster Verein in der kommenden Pokalsaison - empfängt Holstein Kiel. Die erste Runde wird vom 9. bis zum 12. August ausgetragen, die genauen Ansetzungen werden laut Deutschem Fußball-Bund frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt.

Alle Partien im Überblick

Doppelter Titelverteidiger: Niko Kovac verteidigte mit dem FC Bayern gegen Leipzig erfolgreich den Pokal, den er im Jahr zuvor mit Frankfurt gewonnen hatte

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

FC Villingen - Fortuna Düsseldorf

KSV Baunatal - VfL Bochum

Energie Cottbus - Bayern München

Karlsruher SC - Hannover 96

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

FC Oberneuland - Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

Viktoria 89 Berlin - Arminia Bielefeld

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg

SC Verl - FC Augsburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

W. Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim

