Projekt Zukunft

Coronaviren: Eine Spur im Abwasser

Das Virus SARS-CoV-2 gelangt nicht nur in Mund und Lunge, sondern auch in den Darm. Und schließlich in die Toilette. Eine Spur, die jeder Mensch hinterlässt - bis zur Kläranlage. Dort können nicht nur Infektionen früher erkannt werden, sondern auch, wie sich Virusvarianten ausbreiten.