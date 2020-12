Corona-Variante sucht Großbritannien heim

Eine neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich rasch in Großbritannien aus. Sie sei vor allem in Südostengland nachgewiesen worden, sagte der medizinische Regierungsberater Chris Whitty. Das Vereinigte Königreich habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterrichtet.

Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, "dass der neue Stamm eine höhere Sterblichkeitsrate verursacht oder Impfstoffe und Behandlungen beeinflusst", so Whitty. Er rief die Bevölkerung jedoch auf, alles zu unternehmen, um eine Ausbreitung zu verhindern. "Angesichts der jüngsten Entwicklung ist dies wichtiger denn je."

BBC: Verschärfungen geplant

Erstmals hatten die Behörden am Montag über einen neue Mutation des Virus informiert. Premierminister Boris Johnson beriet sich mit seinem Kabinett und wollte sich noch an diesem Samstag öffentlich äußern. Die BBC meldet, es stünden weitere Beschränkungen bevor, die die Hauptstadt London und den englischen Südosten beträfen.

In der britischen Hauptstadt werden die Einwohner aufgefordert, die Abstandsregeln zu beachten

Auch in Südafrika wurde eine Mutation des Virus SARS-CoV-2 gefunden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der großen Dynamik der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize. Ärzten zufolge infizierten sich zuletzt mehr jüngere Menschen als zuvor - und bei ihnen zeige sich häufiger ein schwerer Verlauf der durch den Erreger hervorgerufenen Lungenkrankheit COVID-19.

Hunderte Proben analysiert

Die neue Virus-Variante wurde von einem Forschungsteam unter Leitung des südafrikanischen Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) entdeckt, das seit Pandemie-Beginn Hunderte Proben untersucht hatte. Die Wissenschaftler stehen mit der WHO und den britischen Behörden im Austausch.

Warten auf den Corona-Test in einem Township von Johannesburg in Südafrika (Archivbild)

Südafrika ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Afrika. Die touristisch beliebte Westkap-Provinz, zu der auch Kapstadt gehört, steht dabei an der Spitze: Auf sie entfallen rund ein Drittel aller Neuinfektionen in Südafrika. Der Gesundheitsminister warnte in der vergangenen Woche, Urlauber sollten sich gerade an den oftmals überfüllten Stränden in Acht nehmen.

Am Mittwoch hatte Mkhize mitgeteilt, der Anteil der positiven Ergebnisse an der Gesamtzahl aller Corona-Tests sei auf 21 Prozent gestiegen. Bis Freitag infizierten sich in dem Land mit seinen knapp 60 Millionen Einwohnern mehr als 900.000 Menschen, mehr als 24.000 starben an oder mit dem Virus.

jj/kle (dpa, afp, rtr)