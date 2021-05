Corona-Stress für die deutsche Nationalelf

Hinter den Kulissen der deutschen Nationalelf glühen die Drähte: "Wir analysieren diese Themen und arbeiten an Lösungen", heißt es von Seiten des Verbandes auf DW-Anfrage. Mit "diesen Themen" meint der Verband die Anreise mehrerer Nationalspieler, die in Großbritannien, das als Virus-Varianten-Gebiet deklariert ist, aktiv sind. Für jeden Profi, der von dort ins Trainingslager ins österreichische Seefeld kommen möchte, müssen Corona-Regeln und Quarantäne-Pflichten geprüft werden. Ganz akut bei Robin Koch und Bernd Leno, die vor Kurzem noch bei ihren Premier League-Klubs waren, ebenso wie beim Quartett Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger, das noch das Champions League-Finale bestreiten und eigentlich nach dem 2. Juni zum DFB-Team stoßen soll. Ob das klappt, ist wegen der Regeln ungewiss. Genauso, wann der an COVID-19 erkrankte Toni Kroos wieder voll ins Training einsteigen kann. In Seefeld wird er Mitte nächster Woche erwartet.

Sonderregelung in Seefeld?

Gute Bedingungen; Seefeld erwartet das DFB-Team

Etwas Hoffnung für den DFB-Tross machen die österreichischen Regularien. Laut geltender Verordnung wird für Personen, die aus einem Virus-Varianten-Gebiet einreisen wie dem Vereinigten Königreich eine zehntägige Quarantäne fällig, die mit einem negativem Test ab dem fünften Tag nach der Einreise beendet werden kann. Das österreichische Gesundheitsministerium ließ durchblicken, dass eine Sonderregelung zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen ist, sondern geprüft würde.

Damit hört der Kummer in der Nationalelf aber nicht auf. Denn nach dem Trainingslager in Tirol spielt das Team am 7. Juni in Deutschland. Die Partie in Düsseldorf gegen Lettland ist der letzte Test, bevor der scheidende Bundestrainer Jogi Löw mit dem gesamten Stab das Turnierquartier in Herzogenaurach beziehen wollen. In Deutschland sind die Corona-Regeln derzeit strikter: Für Einreisende aus Großbritannien gelten generell zwei Wochen Quarantäne, "ohne Ausnahme" wie das Bundesinnenministerium betont. Demnach müssten sich Gündogan, Werner, Havertz und Rüdiger nach dem Champions-League-Finale isolieren und könnten erst unmittelbar vor dem ersten Gruppenspiel (15. Juni) gegen Frankreich zur Nationalelf stoßen.

Probleme für die EURO 2020?

Auch über das deutsche Team hinaus könnte das für Verwerfungen sorgen. Die entsprechende Einreise-Verordnung gilt bis zum 30. Juni 2021 - also mindestens die Hälfte des EM-Turniers. Beim am 2. Juli in München angesetzten EM-Viertelfinale wäre ein Team beteiligt, das zuvor am 26. Juni in London das Achtelfinale gewonnen hat. Darf die Mannschaft dann einreisen und spielen? Es ist eine Herkulesaufgabe, den Überblick über die in jedem Land anders gehandhabten Quarantäneregeln zu behalten, die sich auch noch laufend ändern. Deshalb bemüht sich die UEFA als Veranstalter der EURO 2020 im Hintergrund ebenfalls um eine Ausnahmegenehmigung für Turnierteilnehmer. Der DFB ist also nicht der einzige Verband, bei dem die Drähte glühen.