Corona: Remdesivir nur mäßig wirksam

Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China geriet Remdesivir in den Fokus, schließlich zeigte der ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelte Wirkstoff auch bei SARS- und MERS-Coronaviren im Labor Wirkung. Und der neue Corona-Erreger SARS-CoV-2 gilt als Variante des SARS-Erregers von 2002.

Das vom US-Pharmaunternehmen Gilead Sciences als GS-5734 entwickelte Remdesivir ist bislang noch in keinem Land weltweit offiziell zugelassen. Es kommt allerdings im Rahmen einer Notfallgebrauchszulassung (EUA), sowie im Rahmen wissenschaftlicher Studien in zahlreichen Ländern zum Einsatz. Gilead Sciences hat dem Medikament im Herbst 2020 den Markennamen Veklury verliehen.

Da eine erste klinische Studie in den USA im Mai 2020 positiv verlaufen war, erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA damals die EUA. Seitdem darf Remdesivir im Krankenhaus bei einzelnen Patienten gegen die Lungenkrankheit COVID-19 eingesetzt werden, also auch außerhalb klinischer Versuche.

Nun veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Studie als nicht begutachtete Vorab-Publikation auf MedRxiv. Daraus geht hervor, dass Remdesivir die Sterblichkeit von COVID-19 Patienten kaum senkt. Die Studie ist ein Ergebnis des sogenannten SOLIDARITY Trial, in dem die Daten von 11.266 Patienten ausgewertet wurden.

Gilead Sciences bedauert in einem Statement vom 15. Oktober 2020, dass durch die Vorab-Veröffentlichung "die Daten von dieser offenen globalen Versuchsreihe nicht die notwendige rigorose Überprüfung durchlaufen haben, wie es für eine konstruktive wissenschaftliche Diskussion notwendig ist".

Zudem verwies die Firma auf eine weitere Studie mit 1062 Probanden, die kurz zuvor im New England Journal of Medicine erschienen war und die zeigte, dass mit Remdesivir die durchschnittliche Heilungsdauer von 15 auf 10 Tage verkürzt werden konnte.

Gilead Sciences hat am 7. August einen Antrag auf die reguläre Zulassung des Medikaments bei der FDA gestellt, über den die US-Behörde noch nicht abschließend befunden hat.

Wie wirkt Remdesivir?

Die antivirale Wirkung von Remdesivir beruht auf seiner Funktion als sogenanntes Nukleotidanalog. Der Wirkstoff hemmt die RNA-Polymerase (RdRp) von Viren wie Ebola und MERS, denn seine Struktur ähnelt RNA-Bausteinen und bei der Virenvermehrung werden diese irrtümlich in die Erbgutstränge der neuen Viruskopien eingebaut. Wirklich funktionsfähige neue Viren können so nicht entstehen.

Bei Ebola erwies sich Remdesivir zwar als nicht wirklich effektiv, aber bei Zellkulturversuchen und ersten Experimenten an Makaken zeigte es eine vielversprechende Wirkung gegen die mit SARS-CoV-2 eng verwandten Coronaviren SARS und MERS-CoV.

Weißes Haus feierte positive Effekte

Erste positive Resultate der frühen randomisierten klinischen Studien in den USA hatte Präsident Donald Trump am 29. April direkt aus dem Weißen Haus in Washington verkündet. Der Direktor des National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Anthony Fauci, sagte seinerzeit bei einer Pressekonferenz zu Remdesivir: "Das wird zum Behandlungsstandard werden."

An der von dem Institut finanzierten Studie "Adaptive COVID-19 Treatment Trial" hatten zuvor insgesamt 1.063 Patienten mit unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankung teilgenommen, die zehn Tage lang mit Remdesivir oder Placebo behandelt wurden.

Bei solch einer randomisierten Doppelblindstudie wissen weder die behandelnden Ärzte noch die Patienten, wer täglich den Wirkstoff und wer nur ein Placebo injiziert bekommt. Dadurch soll verhindert werden, dass die Erwartungen an den Wirkstoff möglicherweise die tatsächlichen Ergebnisse verzerren.

US-Präsident Trump gibt bei seinen Corona-Pressekonferenzen gerne Ratschläge

Die Ergebnisse der damaligen Studie deuteten ebenfalls auf eine frühere Genesung der Patienten hin. Laut NIAID hatten die COVID-19-Patienten, die Remdesivir erhielten, eine um durchschnittlich 31 Prozent schnellere Genesungszeit aufgewiesen als Patienten, die ein Placebo erhalten hatten. Allerdings war der Unterschied nicht so deutlich wie bei der jüngsten Studie in NEJM: Remdesivir-Patenten waren durchschnittlich nach 11 Tagen genesen, Placebo-Patienten nach 15 Tagen.

Die Mortalitätsrate betrug demnach in der mit Remdesivir behandelten Gruppe acht Prozent - und 11,6 Prozent bei den Placebo-Patienten.

Vorzeitig abgebrochene Studien

Diese Ergebnisse reichten den Verantwortlichen damals für die vorübergehende Sonderzulassung des Medikaments. Die Ergebnisse seien aussagekräftig genug, hieß es vom US-amerikanischen National Institute of Health. Bei einer Sitzung des Data Safety Monitoring Boards (DSMB) am 27. April entschieden die Verantwortlichen, die Studie vorzeitig abzubrechen.

Parallel zu den Erfolgsmeldungen aus Washington kamen indes ernüchternde Meldungen aus China, wo Remdesivir zuerst in Wuhan in randomisierten klinischen Studien auf seine Wirksamkeit bei schwer an COVID-19 erkrankten Patienten auf Intensivstationen erprobt worden war.

Am Ausgangsort der Corona-Pandemie in Wuhan gibt es mittlerweile zu wenige Patienten

Mittlerweile fehle es in Wuhan aber wegen der stark zurückgegangen Neuinfektionen an den nötigen Patienten, die Studie wurde ebenfalls vorzeitig abgebrochen, war in der Fachzeitung The Lancet zu lesen.

Was bedeuten die Ergebnisse?

Sowohl die Daten aus dem April als auch die jüngst veröffentlichen bzw. geleakten Studien deuten darauf hin, dass der Wirkstoff Remdesivir als gemäßigt wirksam zu betrachten ist. Er senkt die Sterberate leicht, aber nicht wirklich signifikant. Und er bewirkt, dass sich die Krankheitsdauer um wenige Tage verkürzt.

Das ist zwar sehr erfreulich, es ist allerdings längst nicht der durchschlagende Erfolg, den sich viele von dem Wirkstoff-Kandidaten erhofft hatten.

Führende deutsche Experten der Infektiologie rechneten nach Bekanntwerden der US-Studie vor einem halben Jahr mit einer raschen Zulassung von Remdesivir zur Behandlung von COVID-19, so auch Gerd Fätkenheuer vom Uniklinikum Köln, der eine klinische Prüfung des Wirkstoffs bei Patienten in Deutschland leitete. "Für Patienten mit einer schweren Form dieser Erkrankung macht diese Studie Hoffnung, schneller und sicherer von der Infektion genesen zu können", sagte Fätkenheuer im Mai. Seitdem gilt Remdesivir als Maßstab für die Bewertung der Wirksamkeit anderer Medikamente bei der Behandlung von COVID-19.

"Die Ergebnisse der groß angelegten SOLIDARITY Studie der WHO mit immerhin 11.266 weltweit eingeschlossenen Patienten sind nicht ganz unerwartet, aber daher nicht weniger enttäuschend", sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der dortigen Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen in München nach der Veröffentlichung der neuesten Ergebnisse. "Trotz der Einschränkung, dass bis dato keine detaillierten Daten auf dem Preprint-Server verfügbar sind und ein Peer Review Verfahren noch aussteht, kann festgehalten werden, dass die Studie ihren primären Endpunkt verfehlt hat: Durch keines der vier getesteten Medikamente - Remdesivir, Hydroxychloroquin, Lopinar/Ritonavir und IFN-ß1a - lässt sich die Sterblichkeit von COVID-19 bei symptomatischen Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, verringern."

Dieser Artikel war ursprünglich am 30. April - also vor der Zulassung von Remdesivir - veröffentlicht worden. Er wurde nach der Zulassung des Medikaments mehrfach aktualisiert, um neueste Studienergebnisse zu berücksichtigen.