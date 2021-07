Corona-Notstand auch während Olympia in Tokio

Während der Olympischen Spiele wird in Tokio erneut der Corona-Notstand herrschen. Das entschied die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga. Der Notstand werde von kommendem Montag bis vorläufig zum 22. August gelten, hieß es. Die Olympischen Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August stattfinden. Grund für den inzwischen vierten Notstand für Tokio sind wieder deutlich steigende Corona-Infektionszahlen.

Mit dem Notstand will die Regierung vor allem verhindern, dass Restaurants und Bars Alkohol ausschenken. Auch das Singen von Karaoke soll unterbunden werden, um eine Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Die Bürger sollen möglichst zu Hause bleiben. Viele Menschen in Japan fürchten, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten.

Japans Olympia-Macher und das Internationale Olympische Komitee (IOC) betonten bisher immer, dass die Wettkämpfe sicher ablaufen würden. Allerdings möglicherweise ohne Zuschauer. Eine Entscheidung darüber wollen Japans Organisatoren mit der Zentralregierung, der Stadtverwaltung von Tokio sowie dem Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und dem Paralympischen Komitee treffen - laut japanischen Medien noch am Donnerstag. Eigentlich hätten für die Wettkämpfe bis zu 10.000 einheimische Zuschauer zugelassen werden sollen. Ausländische Fans waren bereits im März von den Spielen verbannt worden.

IOC-Chef Bach in Tokio eingetroffen

Derweil traf der Präsident des IOC, Thomas Bach, zwei Wochen vor Beginn der Spiele in Tokio ein. Er fuhr vom Flughafen Haneda zum IOC-Hauptsitz während der Spiele, einem Fünf-Sterne-Hotel in der Innenstadt. Dem Vernehmen nach soll er dort zunächst drei Tage in Quarantäne bleiben. Am Tag seiner Ankunft meldete die Stadtverwaltung von Tokio 896 neue Infektionsfälle. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit nunmehr 19 Tagen jeweils über dem Wert des gleichen Tages der Vorwoche. Eine Absage der Spiele ist weder für Japans Olympia-Macher noch für das IOC eine Option.

Anders entschieden die Organisatoren der Südostasien-Spiele. Die eigentlich für Ende November geplante Sport-Großveranstaltung in Hanoi wurde auf 2022 verschoben. Auch Vietnam sieht sich mit erneut steigenden Corona-Infektionszahlen konfrontiert.

sn/ck (dpa, rtr, afp)