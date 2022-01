DW Nachrichten

Corona-Nachrichten vom 12.01.2022

BioNTech/Pfizer produzieren an Omikron angepassten Impfstoff +++ Kanadische Provinz Québec will ungeimpfte Erwachsene mit einer Steuer belegen +++ China führt vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking erneut Massentests durch