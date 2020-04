Corona-Live-Ticker vom 6. April: Japan will Notstand verhängen

Das Wichtigste in Schlagzeilen:

In vielen Ländern steigen die Ansteckungs- und Todeszahlen

Die UN prangern eine Zunahme häuslicher Gewalt an

BMW verkauft ein Fünftel weniger Autos

Das Wichtigste in Meldungen - alle Zeiten in MEZ:

12.23 Uhr – Die Zahl der Todesopfer im Iran ist auf knapp 3750 gestiegen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte im staatlichen Fernsehen, insgesamt seien 60.500 Menschen mit dem Coranavirus infiziert.

12.00 Uhr – In Spanien gehen die Behörden von einer leichten Entspannung der Lage aus. Zwar stieg die Zahl der Toten auf mehr als 13.000. Allerdings ist der Anstieg sowohl bei der Todeszahl als auch bei den Neuinfektionen nicht mehr so steil wie noch vor einigen Tagen. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um 637 gestiegen. Zuletzt waren es bis zu 950 Tote täglich. Die Zahl der Infektionen stiegt um 4200 auf 135.000.

11.49 Uhr – In Malaysia ist die Zahl der Infektionen um 130 auf insgesamt 3.800 Fälle gestiegen, den höchsten in Südostasien. Das Gesundheitsministerium registrierte 62 Todesfälle.

11.24 Uhr – Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat die Ausrufung des Notstands in mehreren Präfekturen angekündigt. Zugleich sagte er, dass seine Regierung ein Konjunkturpaket im Wert von einer Billion Dollar auf den Weg bringen wolle. "Wir hoffen, den Notstand bereits morgen auszurufen, nachdem wir die Meinungen des Beratungsgremiums gehört haben", sagte Abe.

11.21 Uhr – Die Regierung in Österreich will die drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz gab die Öffnung kleinerer Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Frisöre den Betrieb wieder aufnehmen. Ob dies tatsächlich so komme, werde Ende April entschieden. Schulen sollten bis Mitte Mai geschlossen bleiben, sagte Kurz.

11.06 Uhr - In der ostdeutschen Stadt Jena gilt seit diesem Montag eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz etwa in Geschäften sowie Bussen und Bahnen. Im Freien ist der Mundschutz nicht vorgeschrieben. Nach Angaben der Stadt ist auch kein medizinischer Mundschutz notwendig, es reichen selbstgenähte Masken sowie Tücher oder Schals. Unter Experten ist es umstritten, ob das eine sinnvolle Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie ist.

10.55 Uhr - Polen steht nach Einschätzung von Regierungschefs Mateusz Morawiecki erst am Anfang des Kampfes gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Der Höhepunkt der Infektionswelle werde voraussichtlich im Mai und Juni erreicht, sagt er vor dem Parlament. In Polen wurden bislang 4200 Infektionsfälle und 100 Tote registriert.

10.53 Uhr – Die Bundesregierung will den Mittelstand mit einem weiteren Kreditprogramm beistehen. Das sogenannte Krisenkabinett berate die Details, hieß es in Regierungskreisen. Einzelheiten wollen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz um 14 Uhr MESZ erläutern.

10.47 Uhr – Mehr als 20.000 pakistanische Arbeiter, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten festsitzen, versuchen, in ihre Heimat zurückzukehren. Das bestätigte das pakistanische Konsulat in dem Golfstaat. Dort gilt eine Ausgangssperre, Flüge finden nicht mehr statt. Die Regierung in Dubai meldet 1.800 Coronavirus-Fälle und 10 Tote.

10.19 Uhr – Japan will angesichts der Rezessionssorgen wegen der Pandemie am Dienstag ein Konjunkturpaket beschließen. Ministerpräsident Shinzo Abe kündigte an, dass es "beispiellos" sein werde. In Japan gibt es offiziell 3500 Infizierte und 85 Tote.

10.13 Uhr – Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat der ADAC für das Osterwochenende keine Warnung vor langen Staus in Deutschland ausgegeben. "Freie Autobahnen an Ostern" überschrieb der Automobilklub seine Einschätzung zur Verkehrslage. Gleichzeitig verband ADAC-Präsident August Markl dies mit der dringenden Bitte, auch wirklich zu Hause zu bleiben.

09.57 Uhr – Der Autobauer BMW hat infolge der Coronakrise im ersten Quartal weltweit ein Fünftel weniger Autos verkauft als 2019. Den größten Absatz-Rückgang habe es mit 31 Prozent in China gegeben, teilte der Konzern mit. Lichtblicke machte BMW-Vertriebschef Pieter Nota in China und auf dem Markt für Elektrofahrzeuge aus. Hier gebe es die Trendwende.

BMW: Stillstand an den Bändern, Absatzeinbruch beim Verkauf

09.53 Uhr – In Russland ist die Zahl der Infektionen in den vergangenen 24 Stunden um 950 auf knapp 6500 Fälle gestiegen. Wie das Krisenreaktionszentrum des Landes weiter mitteilte, gibt es die meisten Fälle in Moskau. Insgesamt seien 47 Menschen gestorben.

09.48 Uhr – Kanzleramtschef Helge Braun fordert den Einsatz einer europaweit einheitlichen Smartphone-App zu Nachverfolgung von Corona-Infektionen. Im Sender n-tv begründete er das mit den zahlreichen grenzüberschreitenden Pendlern. "Das Schlimmste, was uns passieren kann ist, dass es viele verschiedene Tracking-Apps gibt." Eine solche App soll dafür sorgen, dass Kontaktpersonen Infizierter schneller ausfindig gemacht und informiert werden können. Braun rechnet damit, dass in Deutschland eine solche App schon bald verfügbar sein wird.

09.33 Uhr – Der britische Wohnungsbauminister Robert Jenrick ist Gerüchten entgegengetreten, dass Premierminister Boris Johnson ernsthaft erkrankt sei. Johnson gehe es "gut" und er werde voraussichtlich in Kürze wieder in seinem Büro sein. Der britische Premier war am Sonntagabend in eine Klinik gebracht worden. Er war positiv auf Corona getestet worden.

09.27 Uhr - Der Deutsche Aktienindex Dax hat zum Wochenauftakt zugelegt. Hoffnungen auf eine langsamere Ausbreitung des Coronavirus ließen den Dax um vier Prozent auf 9910,26 Punkte steigen.

09.21 Uhr - Die Verschiebung des Krisengipfels der Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC und ihrer Partner hat den Ölpreis wieder sinken lassen. Im asiatischen Handel fielen die Preise je nach Sorte um drei bis fünf Prozent. Eine eigentlich für diesen Montag geplante Videokonferenz der OPEC+-Staaten wurde nach Angaben Aserbaidschans ohne Nennung von Gründen auf Donnerstag verschoben.

09.10 Uhr - Die Unsicherheit und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens drücken die Stimmung der Verbraucher in Deutschland im April deutlich. Das HDE-Konsumbarometer fällt auf seinen tiefsten Stand seit Beginn der Befragungen im Oktober 2016, teilt der Handelsverband HDE mit. Für die kommenden Monate sei mit einem deutlichen Rückgang des Konsums zu rechnen, die Krise sei bei den Verbrauchern angekommen.

08.17 Uhr - Wegen des hohen Bedarfs an Kurzarbeit verdreifacht die österreichische Regierung ihre dafür vorgesehenen Finanzmittel auf drei Milliarden Euro. Das teilten Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsministerin Christine Aschbacher mit. „Die Corona-Kurzarbeit hat bisher rund 400.000 Arbeitsplätze in Österreich gesichert“, sagte Aschbacher. Insgesamt seien bis Freitag etwas mehr als 23.000 Anträge eingegangen.

07.38 Uhr - Die japanische Regierung prüft einem Medienbericht zufolge die Verhängung des Ausnahmezustands für ein halbes Jahr. Dieser würde die Hauptstadt Tokio und drei Nachbarpräfekturen sowie Osaka betreffen, berichtet der Fernsehsender TBS unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Während dieser Zeit könnten die Präfekturen entscheiden, wie lange ihre eigenen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus dauern sollen.

06:48 Uhr - In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten auf 95.391 gestiegen - 3677 mehr als am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. 1434 Menschen seien bislang an COVID-19 gestorben.

06.01 Uhr - UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Zunahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der weltweiten Corona-Krise angeprangert. In den vergangenen Wochen habe es als Folge der in der Krise gewachsenen wirtschaftlichen und sozialen Drucksituationen sowie der gestiegenen Ängste eine "erschreckende" globale Zunahme der häuslichen Gewalt gegeben, sagte Guterres in einer Videoansprache. Er rief die Regierungen weltweit dazu auf, dagegen vorzugehen.



UN-Generalsekretär António Guterres



04.35 Uhr - Die Gesundheitsbehörden in China verzeichnen einen leichten Anstieg der Neuinfektionen. Sonntag seien 39 neue Fälle in Festland-China registriert worden nach 30 am Vortag. 38 davon seien Menschen, die aus dem Ausland eingereist seien. Insgesamt liegt die Zahl der erfassten Erkrankungen in China den Angaben zufolge nunmehr bei 81.708, 3331 Menschen starben.

03:47 Uhr - In den USA nähert sich die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie der Marke von 10.000 an. Binnen 24 Stunden starben mehr als 1200 Menschen an der Infektion, wie am Sonntag aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA stieg bis zum Abend (Ortszeit) auf 9633. Die Zahl der verzeichneten Corona-Infektionsfälle wuchs auf mehr als 337.200.

03.40 Uhr - Südkorea meldet 47 Neuinfektionen. Es ist das erste Mal, dass das Land weniger als 50 neue Krankheitsfälle meldet, seit die Pandemie dort am 29. Februar ihren Höhepunkt erreichte. Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden bislang 10.284 Fälle erfasst. 186 Menschen seien gestorben.

