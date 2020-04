Corona-Live-Ticker vom 6. April: Einreisende nach Deutschland sollen in Quarantäne

Das Wichtigste in Schlagzeilen:

In vielen Ländern steigen die Ansteckungs- und Todeszahlen

Die UN prangern eine Zunahme häuslicher Gewalt an

BMW verkauft ein Fünftel weniger Autos

Das Wichtigste in Meldungen - alle Zeiten in MEZ:

13.55 Uhr - Die Regierung in China will die Kontrollen an ihren Grenzen verschärfen, damit keine Corona-Viren aus den Nachbarländern eingeschleppt werden. Zuletzt habe die Zahl der auf dem Landweg eingereisten Covid-19-Patienten die Zahl erkrankter Flugreisender überstiegen, hieß es. Viele Fälle habe es an der russisch-chinesischen Grenze gegeben.

13.28 Uhr – Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit inzwischen fast 1,3 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Fast 70.000 Menschen seien weltweit an dem Virus gestorben, vermeldet die Website der Hochschule. Während in Europa und Asien die Ansteckungsraten langsamer steigen, breitet sich das Virus vor allem in den USA rasch aus. Dort wurden bislang fast 340.000 Fälle gezählt, fast 10 000 Menschen.

13.03 Uhr – Der Zuwachst der neu infizierten Personen in der Schweiz schwächt sich ab. Das Gesundheitsamt meldet 550 neue Fälle. Insgesamt werden damit 21.650 Fälle festgestellt. Am Vortag hatte das Plus noch mehr als 800 betragen. Bisher starben fast 600 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung.

12.54 Uhr – Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll künftig unabhängig von einem konkreten Ansteckungs-Verdacht für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Das beschloss das Corona-Kabinett nach Angaben eines Sprechers. des Bundesinnenministeriums.

12.49 Uhr – Mehrere deutsche Großunternehmen haben in einer gemeinsamen Aktion eine Menge von 820 000 Litern Desinfektionsmitteln für Krankenhäuser hergestellt und damit Lieferengpässe entschärft. Hinter dem Projekt steht als Initiator und Finanzier das Bundesgesundheitsgesundheitsministerium. Beteiligt waren unter anderem Shell Deutschland, Evonik, Dow Deutschland und Olin zusammen mit der Spedition Klaeser, der Rhenus AG und DHL Express.

12.40 Uhr – Wegen der Pandemie rechnet Frankreich mit der stärksten Rezession seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Finanzminister Bruno Le Maire sagte während einer Anhörung im Pariser Senat, das Minus werde deutlich höher ausfallen als nach der Finanzkrise 2008. Damals war die französische Wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent geschrumpft. Nun geht das französische Statistikamt davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt zwischen drei und sechs Prozent sinkt – je nachdem, wie lange die Mitte März verhängte Ausgangssperre dauert.

12.23 Uhr – Die Zahl der Todesopfer im Iran ist auf knapp 3750 gestiegen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte im staatlichen Fernsehen, insgesamt seien 60.500 Menschen mit dem Coranavirus infiziert.

12.00 Uhr – In Spanien gehen die Behörden von einer leichten Entspannung der Lage aus. Zwar stieg die Zahl der Toten auf mehr als 13.000. Allerdings ist der Anstieg sowohl bei der Todeszahl als auch bei den Neuinfektionen nicht mehr so steil wie noch vor einigen Tagen. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um 637 gestiegen. Zuletzt waren es bis zu 950 Tote täglich. Die Zahl der Infektionen stiegt um 4200 auf 135.000.

11.49 Uhr – In Malaysia ist die Zahl der Infektionen um 130 auf insgesamt 3.800 Fälle gestiegen, den höchsten in Südostasien. Das Gesundheitsministerium registrierte 62 Todesfälle.

11.24 Uhr – Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat die Ausrufung des Notstands in mehreren Präfekturen angekündigt. Zugleich sagte er, dass seine Regierung ein Konjunkturpaket im Wert von einer Billion Dollar auf den Weg bringen wolle. "Wir hoffen, den Notstand bereits morgen auszurufen, nachdem wir die Meinungen des Beratungsgremiums gehört haben", sagte Abe.

11.21 Uhr – Die Regierung in Österreich will die drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz gab die Öffnung kleinerer Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Frisöre den Betrieb wieder aufnehmen. Ob dies tatsächlich so komme, werde Ende April entschieden. Schulen sollten bis Mitte Mai geschlossen bleiben, sagte Kurz.

11.06 Uhr - In der ostdeutschen Stadt Jena gilt seit diesem Montag eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz etwa in Geschäften sowie Bussen und Bahnen. Im Freien ist der Mundschutz nicht vorgeschrieben. Nach Angaben der Stadt ist auch kein medizinischer Mundschutz notwendig, es reichen selbstgenähte Masken sowie Tücher oder Schals. Unter Experten ist es umstritten, ob das eine sinnvolle Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie ist.

10.55 Uhr - Polen steht nach Einschätzung von Regierungschefs Mateusz Morawiecki erst am Anfang des Kampfes gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Der Höhepunkt der Infektionswelle werde voraussichtlich im Mai und Juni erreicht, sagt er vor dem Parlament. In Polen wurden bislang 4200 Infektionsfälle und 100 Tote registriert.

10.53 Uhr – Die Bundesregierung will den Mittelstand mit einem weiteren Kreditprogramm beistehen. Das sogenannte Krisenkabinett berate die Details, hieß es in Regierungskreisen. Einzelheiten wollen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz um 14 Uhr MESZ erläutern.