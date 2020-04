Corona-Live-Ticker vom 24. April: Ramadan beginnt im Zeichen der Pandemie

Das Wichtigste in Schlagzeilen:

Die Corona-Luftbrücke wird vorerst stillgelegt

Fridays for Future ruft zum digitalen Klimastreik auf

Eltern fühlen sich mit Fernunterricht ihrer Kinder überfordert

10.33 Uhr – Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit rechnet als Folge der Virus-Krise mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl um etwa 30 Prozent auf über drei Millionen. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte sei aber Besserung absehbar, heißt in der Prognose. Das Institut rechnet im Jahresdurchschnitt mit einer Rekordzahl von 2,5 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland.

10.21 Uhr – Das Tech-Unternehmen Slack hat beschlossen, seine Mitarbeiter noch den gesamten Sommer von zu Hause arbeiten zu lassen. Mit der weitgehenden Schließung der Büros mindestens bis zum 1. September wolle man die Mitarbeiter schützen und ihnen die Kinderbetreuung erleichtern, erklärte die Firma aus San Francisco.

10.19 Uhr – Auf den Philippinen haben die bestätigten Fälle des neuen Coronavirus die Marke von 7.000 überschritten. Die Regierung gab 211 Neuinfektionen und 15 neue Todesfälle bekannt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 477. Präsident Rodrigo Duterte verlängerte die strenge Abriegelung der Hauptstadt Manila bis zum 15. Mai.

10.11 Uhr – Die Corona-Krise drückt die Stimmung in den deutschen Chefetagen auf ein historisches Tief. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für April fiel von 85,9 auf 74,3 Punkte. Dies ist der niedrigste jemals gemessene Wert. "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen plane einen Stellenabbau.

09.50 Uhr – In Russland sind knapp 5.900 neue Ansteckungen bestätigt worden. Damit sei die Gesamtzahl auf 68.600 gestiegen, teilte das Krisenreaktionszentrum mit. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 60 auf 615.

09.31 Uhr – Für rund 1,6 Milliarden Muslime weltweit hat ein außergewöhnlicher Fastenmonat Ramadan begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben in vielen Ländern der Welt Moscheen geschlossen und öffentliches Fastenbrechen verboten. "Es schmerzt mich, dass wir diesen Monat unter Umständen beginnen, die uns vom gemeinsamen Gebet in den Moscheen abhalten", sagte Saudi-Arabiens König Salman. In dem Königreich sind mit Mekka und Medina die beiden heiligsten Stätten des Islam beheimatet.

09.23 Uhr – Die Europäische Union erwartet wegen der Coronakrise nach den Worten von EU-Industriekommissar Thierry Breton in diesem Jahr auf einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von fünf bis zehn Prozent. Wenn sich die Lage nicht bessere und es einen zweiten Höhepunkt der Virus-Epidemie gebe, könne die Rezession sogar noch schlimmer werden, sagt Breton.

09.21 Uhr – In den Meeren vor der Küste Thailands sind derzeit deutlich mehr Fische zu sehen, als vor der Corona-Krise. Darauf wies das Ministerium für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz hin. Auch stark bedrohte Arten zeigten sich wieder öfter, nachdem die Nationalparks für Touristen gesperrt wurden.

09.04 Uhr - Der französische Pharmakonzern Sanofi profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach Schmerzmitteln und Fiebersenkern. Im ersten Quartal stieg der währungsbereinigte Gewinn um 16, der Umsatz um 6,6 Prozent auf knapp neun Milliarden Euro. Rund die Hälfte des Gewinn- und Umsatzwachstums sei auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, teilte Sanofi mit.

08.48 Uhr - Gesundheitsminister Jens Spahn hat nochmals für eine Corona-Tracking-App mit zentraler Daten-Speicherung geworben. Er wisse, dass es um sensible und persönliche Daten und um Datensicherheit gehe, sagte er im ZDF. Doch es sollte auch möglich sein, "binnen Stunden" Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln.

08.38 Uhr - Das französische Parlament hat ein Hilfspaket von 110 Milliarden Euro besiegelt. Allein 24 Milliarden Euro sind für die Finanzierung von Kurzarbeit vorgesehen. Mehr als zehn Millionen Menschen sind laut Regierung auf Kurzarbeit angewiesen, das entspricht jedem zweiten Beschäftigten in der Privatwirtschaft.

08.17 Uhr - Anders als bei der Rezession 2009 wird sich die Corona-Krise spürbar auf den deutschen Arbeitsmarkt auswirken. "Eine deutliche Verschlechterung der Beschäftigungs- und Erwerbslosenzahlen ist diesmal unvermeidbar", sagte der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. "Wenn es ungünstig läuft, könnten die Arbeitslosenzahlen 2020 vorübergehend wieder über die Drei-Millionen-Grenze steigen."

08.16 Uhr - Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Lars Feld, mahnt die Bundesregierung, im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Maß zu halten. Man habe den Eindruck, jede Branche wolle spezifisch unterstützt werden, sagte Feld. Gehe man diesen Weg, könne man dies hinterher "finanzpolitisch kaum mehr einfangen, warnt der Wirtschaftsweise und Regierungsberater.

08.01 Uhr - Die Bundesregierung dämpft Hoffnungen auf Urlaub in klassischen ausländischen Ferienzielen in diesem Jahr. Es sei eher unwahrscheinlich, dass Reisende relativ schnell etwa wieder nach Spanien, Griechenland oder die Türkei kommen können, sagte der Tourismusbeauftragte der Regierung, Thomas Bareiß, im ZDF. Die Länder versuchten derzeit gemeinsam, Schutzkonzepte und Reise-Standards zu erarbeiten.

07.31 Uhr - US-Wissenschaftler haben nach Angaben eines Regierungsberaters in einem Experiment beobachtet, dass direkte Sonnenbestrahlung zum raschen Absterben des neuartigen Coronavirus führt. William Bryan führte weiter aus, die mutmaßlich tödliche Wirkung von UV-Strahlen sei sowohl bei Verbreitung des Virus in der Luft als auch auf Oberflächen festgestellt worden. Andere Wissenschaftler haben die Untersuchung noch nicht bewertet.

07.03 Uhr - Ärzte und Wissenschaftler warnen in der Corona-Krise vor einer "Bugwelle an zu spät diagnostizierten Krebsfällen". Bislang mussten Krebspatienten im Regelfall keine bedrohlichen Versorgungsengpässe befürchten, doch jetzt seien Einschränkungen durch die Krisensituation spürbar, teilten das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft mit.

06.49 Uhr - Unter den Besatzungsmitgliedern eines in Japan im Reparaturdock liegenden Kreuzfahrtschiffes haben sich 43 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Behörden in Nagasaki sind inzwischen 91 der 623 Crewmitglieder der italienischen "Costa Atlantica" positiv auf den Erreger getestet. Das Schiff war dort im Januar zu Reparaturarbeiten eingetroffen.

06.31 Uhr - In Deutschland hat die Zahl der bestätigten Infektionen um 2337 zugenommen auf 150.383, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um 227 auf 5321.

06.15 Uhr - Die Corona-Pandemie hat die Deutschen nach Erkenntnissen der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie als Kochmuffel entlarvt. Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff sagte, das Wissen, wie man sich aus mehreren Komponenten eine Mahlzeit zubereite, werde in den Familien kaum noch vermittelt. Schon eine Kartoffel zu kochen, sei für viele eine Herausforderung.

Wie bereite ich dieses Stück Fleisch wohl zu? Nicht jeder in Deutschland tut sich beim Kochen leicht

05.18 Uhr - Brasilien hat erstmals mehr als 400 Todesfälle durch das Coronavirus innerhalb von 24 Stunden registriert. Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums lag die Zahl der Gestorbenen zwischen Mittwoch und Donnerstag bei 407. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 3313 Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

05.01 Uhr - Die Mehrheit der Eltern in Deutschland fühlt sich dem Fernunterricht ihrer Kinder in der Coronakrise auf Dauer nicht gewachsen. Das ist die zentrale Aussage einer in Berlin veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Eltern sehen es kritisch, die Lernunterstützung zu Hause über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Schulen in Deutschland waren vor sechs Wochen geschlossen worden.

04.11 Uhr - Die chinesische Zentralbank hat einen weiteren ihrer Leitzinsen gesenkt. Der Zinssatz für mittelfristige Kredite werde von 3,15 Prozent auf 2,95 zurückgenommen, teilte sie mit. Die Darlehen an Geschäftsbanken werden nach einem Jahr fällig, können aber auf zwei weitere Jahre verlängert werden.

04.00 Uhr - Grünen-Parteichef Robert Habeck hat begrüßt, dass die Aktivisten von Fridays for Future auch in der Corona-Krise die Aufmerksamkeit auf den Klimawandel lenken wollen. Für diesen Freitag haben die Klimaaktivisten zum ersten globalen digitalen Klimastreik aufgerufen. Dazu sind in Deutschland und in über 100 weiteren Ländern Online-Aktionen geplant.

03.17 Uhr - Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die drakonischen Ausgangsbeschränkungen für die Hauptstadt Manila bis zum 15. Mai verlängert. In weniger von Coronavirus-Infektionen heimgesuchten Regionen würden die Restriktionen dagegen gelockert, sagte sein Sprecher. Duterte warnte schon vor Wochen, wer sich nicht an die Auflagen des Ausnahmezustands halte, könne von Soldaten und Polizisten erschossen werde. Er habe einen entsprechenden Befehl erteilt.

03.03 Uhr - Die Zahl der COVID-19-Fälle in Ecuador ist doppelt so hoch wie bislang angenommen. Rund 11.000 neue Infektionen seien wegen verzögerter Testergebnisse zu den bisher bereits gemeldeten 11.183 Fällen hinzugekommen, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos. Die Zahl der Todesopfer wird mit 560 angegeben.

00.30 Uhr - Nach dem Senat hat nun auch das US-Repräsentantenhaus grünes Licht für ein viertes Hilfspaket im Kampf gegen die Corona-Krise gegeben. Kleinere und mittlere Unternehmen aber auch Krankenhäuser sollen von dem fast 500 Milliarden Dollar Hilfspaket profitieren.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, unterzeichnet nach der Abstimmung die entsprechenden Papiere zum weiteren Hilfspaket

00.18 Uhr - Der britische Premierminister Boris Johnson will ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte aufnehmen. Wie die Tageszeitung "Telegraph" berichtet, will der 55-jährige Politiker nach seiner COVID-19-Erkrankung zum Wochenauftakt an seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückkehren.

00.05 Uhr - In der US-Metropole New York hat sich einer Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer großangelegten Studie wurden bei 21 Prozent der New Yorker Antikörper gegen den Erreger nachgewiesen, wie Gouverneur Andrew Cuomo sagte. Im gesamten Bundesstaat New York waren es knapp 14 Prozent. Das würde bedeuten, dass sich in dem Bundesstaat in den vergangenen Monaten rund 2,6 Millionen Menschen angesteckt haben - zehn Mal mehr als die Zahl der positiv ausgefallenen Corona-Tests.

00.00 Uhr - Gut fünf Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung für die im Ausland wegen der Corona-Pandemie gestrandeten Deutschen ist in Südafrika der vorerst letzte Flug der "Corona-Luftbrücke" gestartet. Eine vom Auswärtigen Amt gecharterte Maschine ist mit rund 300 Passagieren auf dem Weg von Kapstadt nach Deutschland. Rund 240.000 Menschen wurden in den vergangenen Wochen zurückgeholt. Die deutschen Botschaften weltweit kümmern sich jetzt in einer zweiten Phase um die noch verbliebenen Einzelfälle.

