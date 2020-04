Corona-Live-Ticker vom 24. April: Katastrophenstimmung in der Wirtschaft

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ:

12.12 Uhr – Im Iran ist die Zahl der Todesopfer um 93 auf fast 5.600 gestiegen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums weiter mitteilte, stieg die Zahl der offiziell Infizierten bei 88.200.

12.08 Uhr – Die Regierung Italiens will den Kauf von Fahrrädern und Tretrollern fördern, um volle U-Bahnen und Busse sowie Staus zu verhindern. Verkehrsministerin Paola De Micheli kündigte eine entsprechende Initiative an. Die Regierung will vom 4. Mai an die strengen Ausgangsbeschränkungen ein wenig lockern und etwa Fabriken wieder öffnen.

12.01 Uhr – Mit Beginn des Ramadans hat sich der Streit zwischen religiösen Gelehrten und der Regierung in Pakistan zugespitzt. Die südliche Provinz Sindh erließ eine dreistündige Ausgangssperre, um Versammlungen in Moscheen zu verhindern. Eigentlich hatten Vertreter der islamischen Seminare und Pakistans Regierung eine Einigung darüber erzielt, wie Gebete trotz Corona stattfinden können. In Pakistan haben sich bisher nach offiziellen Zahlen mehr als 11.000 Menschen infiziert, 237 starben.

11.56 Uhr – Wegen der Missachtung der Empfehlungen im Kampf gegen Corona droht Schwedens Regierung den bislang geöffneten Gaststätten in Stockholm mit der Schließung. Man wolle von nun an intensiv prüfen, ob die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde beachtet würden, sagte Innenminister Mikael Damberg. Medienberichten zufolge hatte es am Wochenende dichten Andrang in verschiedenen Bars und Restaurants gegeben.

11.40 Uhr – Bundesbildungsministerin Anja Karliczek befürwortet eine Maskenpflicht für Schüler. "Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten können, Masken getragen werden müssen", sagt sie dem "Spiegel". Das sei etwa im Schulbus, auf dem Weg ins Gebäude und auf den Fluren der Fall. In den Klassenzimmern könnten die Schüler dagegen womöglich weit genug auseinander sitzen.

11.24 Uhr – Die Regierung in Tschechien rät ihren Bürgern weiter von Auslandsreisen ab. Ausgenommen seien dringliche Fälle, hieß es. Zuvor hatte die Regierung überraschend das bisherige strikte Ausreiseverbot und die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Sie reagierte damit auf ein Gerichtsurteil, das die Maßnahmen aus formalen Gründen als rechtswidrig eingestuft hatte. Weiterhin gilt ein weitgehender Einreisestopp und ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen.

11.21 Uhr – Bei der Wiedereröffnung der Schulen setzt Österreich auf Schichtbetrieb und verzichtet auf Klausuren und Schularbeiten. Wie Bildungsminister Heinz Faßmann mitteilte, sollen die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden, die jeweils an unterschiedlichen Tagen unterrichtet werden. Der Neustart der Schulen beginnt am 4. Mai für Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen.

11.08 Uhr – Vorratskäufe haben Nestle ein Umsatzplus beschert. Wegen der in vielen Ländern verordneten Ausgangsbeschränkungen hätten sich die Konsumenten im März vorsorglich mit Fertigprodukten, Tierfutter und Kaffee eingedeckt, teilte der Schweizer Konzern mit. Der bereinigte Umsatz stieg dadurch im ersten Quartal um 4,3 Prozent - das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren.

11.03 Uhr – In Indonesien ist die Zahl der bestätigten Infektionen um fast 450 auf über 8200 gestiegen Es sei der größte tägliche Anstieg seit Ausbruch der Pandemie, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Zahl der offiziell registrieren Toten stieg um 42 auf 689.

Totengräber in Jakarta warten auf neue Särge

10.51 Uhr – Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, hält weitere Lockerungen der Einschränkungen derzeit für nicht möglich. Nachdenken darüber könne man allenfalls, wenn die täglichen Fallzahlen auf wenige Hundert gesunken seien. Schaade bezieht sich dabei auf die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter: Nur bei wenigen Hundert Neuinfektionen sei man in der Lage, die Fälle und Kontakte nachzuverfolgen. Derzeit melden die Ämter im Durchschnitt täglich noch rund 2000 Neuinfektionen in Deutschland.

10.40 Uhr – Bundesaußenminister Heiko Maas hat Hoffnungen auf eine Rückkehr zu Auslandsurlauben im Sommer gedämpft. Alle wünschten die Rückkehr zu einem Schengen-Raum der offenen Grenzen, sagt er. Mit Blick auf die Rückholaktion der Bundesregierung fügt er aber hinzu: "Wir können und wollen im Sommer so eine Aktion nicht noch einmal wiederholen." Maas verweist darüber hinaus auf die bestehenden Reise- und Ausgangsbeschränkungen.

10.33 Uhr – Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit rechnet als Folge der Virus-Krise mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl um etwa 30 Prozent auf über drei Millionen. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte sei aber Besserung absehbar, heißt in der Prognose. Das Institut rechnet im Jahresdurchschnitt mit einer Rekordzahl von 2,5 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland.

10.21 Uhr – Das Tech-Unternehmen Slack hat beschlossen, seine Mitarbeiter noch den gesamten Sommer von zu Hause arbeiten zu lassen. Mit der weitgehenden Schließung der Büros mindestens bis zum 1. September wolle man die Mitarbeiter schützen und ihnen die Kinderbetreuung erleichtern, erklärte die Firma aus San Francisco.

10.19 Uhr – Auf den Philippinen haben die bestätigten Fälle des neuen Coronavirus die Marke von 7.000 überschritten. Die Regierung gab 211 Neuinfektionen und 15 neue Todesfälle bekannt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 477. Präsident Rodrigo Duterte verlängerte die strenge Abriegelung der Hauptstadt Manila bis zum 15. Mai.

10.11 Uhr – Die Corona-Krise drückt die Stimmung in den deutschen Chefetagen auf ein historisches Tief. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für April fiel von 85,9 auf 74,3 Punkte. Dies ist der niedrigste jemals gemessene Wert. "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen plane einen Stellenabbau.

09.50 Uhr – In Russland sind knapp 5.900 neue Ansteckungen bestätigt worden. Damit sei die Gesamtzahl auf 68.600 gestiegen, teilte das Krisenreaktionszentrum mit. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 60 auf 615.