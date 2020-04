Corona-Live-Ticker vom 23. April: Merkel wertet Maßnahmen als Erfolg

Das Wichtigste in Schlagzeilen:

Kanzlerin Merkel: "Deutschland ist noch nicht über den Berg"

Die UN warnen vor antidemokratischen Repressalien

Präsident Trump unterzeichnet ein Dekret zum Einwanderungsstopp

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ:

09.46 Uhr – China stellt der Weltgesundheitsorganisation WHO zusätzlich 30 Millionen Dollar zur Verfügung. Das Geld solle für den Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werden, twittert eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. US-Präsident Donald Trump hatte die WHO heftig kritisiert und die Zahlungen eingestellt.

09.42 Uhr – Nach der ersten Zulassung eines klinischen Tests mit einem möglichen Covid-19-Impfstoff in Deutschland rechnet der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, weiterhin nicht vor dem kommenden Jahr mit einem Impfstoff. "Wichtig für uns ist, der Impfstoff muss wirksam und verträglich sein - das ist das oberste Ziel", bekräftigte Cichutek im Bayerischen Rundfunk.

09.28 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel wertet die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts als Schritt in die richtige Richtung. "Das ist ein Zwischenerfolg." Man bewege sich aber auf "dünnstem Eis", sagt Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Noch sei Deutschland nicht über den Berg. Einige der Lockerungen seien "zu forsch". Außerdem hob sie die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Die WHO sei "ein unverzichtbarer Partner" bei der Überwindung der Pandemie.

09.15 Uhr – Für Bundeskanzlerin Angela Merkel muss die Bevölkerung sich noch lange mit dem Virus und den Einschränkungen im öffentlichen Leben arrangieren. "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie", sagte Merkel im Bundestag.Für die Demokratie seien die geltenden Einschränkungen "eine Zumutung". Die entsprechenden Entscheidungen seien ihr nicht leichtgefallen, aber notwendig. "Unser Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe bisher stand."

9.00 Uhr - Der Ansturm auf vorübergehend beliebte Hamster-Produkte wie Toilettenpapier hat deutlich nachgelassen: Wie eine Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes zeigt, lagen die Verkaufszahlen für ausgewählte Hygieneartikel und Lebensmittel in der vergangenen Woche weiterhin deutlich unter den Zahlen der Wochen zuvor. So lag der Absatz von Toilettenpapier erneut fast zwei Drittel (minus 65 Prozent) unter dem Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Januar 2020.

08.07 Uhr - In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten um 2352 auf 148.046 gestiegen. Zudem seien weitere 215 Todesfälle registriert worden, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Damit seien insgesamt 5094 Menschen COVID-19 erlegen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey lehnte gesonderte Auflagen für Ältere erneut strikt ab. "Man kann mündige Bürger nicht einfach wegsperren, indem man schematisch eine Altersgrenze für Senioren festlegt", sagte Giffey "Focus Online".

07.26 Uhr - Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen planen dem ifo-Institut zufolge im Zuge der Krise einen Stellenabbau. 18 Prozent der Firmen wollten Mitarbeiter entlassen oder befristete Verträge nicht verlängern, teilt das Institut unter Berufung auf seine April-Umfrage mit. 46 Prozent der Unternehmen wollten Investitionen verschieben, fast 50 Prozent würden Kurzarbeit fahren.

07.15 Uhr - Die Vereinten Nationen warnen davor, den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie für anti-demokratische Repressalien zu missbrauchen. In manchen Gesellschaften würden Hassreden zunehmen, Minderheiten würden zum Ziel von Aggressionen, das Risiko überzogener Restriktionen steige, beklagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Besonders bedroht seien Flüchtlinge, Migranten und Vertriebene. Mehr als 131 Staaten hätten ihre Grenzen geschlossen, nur 30 würden weiterhin Asylbewerber akzeptieren.

06.55 Uhr - Die Corona-Krise hat beim Autobauer Daimler im ersten Quartal zu einem Gewinneinbruch geführt und macht eine genaue Prognose für das Gesamtjahr unmöglich. Von Januar bis März brach das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 78 Prozent auf 617 Millionen Euro ein, gab der Dax-Konzern in einer Pflichtmitteilung bekannt. Den ursprünglichen Jahresausblick kippte Daimler. Die Auswirkungen auf Nachfrage, Lieferketten und Produktion könnten nicht sicher und detailliert eingeschätzt werden, heißt es.

06.50 Uhr - Starke Luftverschmutzung und schwerere COVID-19-Verläufe stehen möglicherweise in einem Zusammenhang. Wie eine Studie des Geowissenschaftlers Yaron Ogen von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) zeigt, sind in Regionen mit einer dauerhaft hohen Schadstoffbelastung deutlich mehr Menschen nach der Corona-Infektion gestorben als in anderen Regionen. Auch eine Studie von US-Forschern der Harvard-Universität deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt. Andere Wissenschaftler äußern sich zurückhaltender.

06.04 Uhr - Die Akzeptanz in der Bevölkerung in Deutschland für die Corona-Restriktionen ist laut einer Umfrage weiterhin hoch, lässt aber zunehmend nach. In der jüngsten Erhebung von Infratest dimap befürworteten 74 Prozent die Kontaktbeschränkungen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Den Höchststand an Zustimmung für die Maßnahmen hatte das Institut in der letzten Märzwoche mit 87 Prozent verzeichnet. Seitdem geht der Wert zurück. Um ihre persönliche Gesundheit machen sich der Befragung zufolge noch 19 Prozent große Sorgen. Ende März waren es 25 Prozent.

05.33 Uhr - Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier, hat sich gegen einen vorschnellen Neustart der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Er sehe eine Fortsetzung der Saison schon ab dem 9. Mai mit Skepsis, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Denn beim Fußball kommen sich die Spieler nahe, sie atmen gerade in Zweikämpfen und Laufduellen tief ein und aus." Die Deutsche Fußball Liga berät an diesem Donnerstag das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise.

03.35 Uhr - US-Präsident Donald Trump hat seine am Dienstag angekündigte Verfügung zum vorläufigen Einwanderungsstopp unterzeichnet. Er begründete den Schritt im Weißen Haus erneut damit, dass die Jobs von US-Bürgern in der Corona-Krise geschützt werden müssten. Betroffen sind Antragsteller auf sogenannte Green Cards, die in den USA arbeiten wollen. Die Regelung gilt zunächst für 60 Tage.

03.20 Uhr - Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller fordert weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Corona-Bekämpfung in der Dritten Welt. Das bisher geplante Sofortprogramm im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro werde alleine nicht reichen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Müller warnte, die Pandemie entwickle sich zu einer globalen Gesundheits-, Ernährungs- und Wirtschaftskrise auch in der unmittelbaren EU-Nachbarschaft. Man müsse verhindern, dass erst Krankenhäuser und dann ganze Staaten zusammenbrechen. Die Folgen wären dramatisch: Hunger, Unruhen und am Ende unkontrollierbare Flüchtlingsbewegungen.

02.05 Uhr - Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die ab kommender Woche in ganz Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus in Teilen der Öffentlichkeit geltende Maskenpflicht kritisiert. Wer eine Maske trage, werde durch ein trügerisches Sicherheitsgefühl dazu verleitet, den "allein entscheidenden Mindestabstand" zu vergessen, sagte Montgomery der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Auch könnten die Mund-Nasen-Masken bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen werde die Gesichtshaut berührt, schneller sei eine Infektion kaum möglich.

01.30 Uhr - Der deutsche Autobauer Daimler korrigiert infolge der Corona-Pandemie seine Prognosen für das Geschäftsjahr kräftig nach unten. Das Unternehmen legte ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das erste Quartal 2020 vor, das um 78 Prozent auf 617 Millionen Euro eingebrochen ist. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 29. April veröffentlicht werden.

00.51 Uhr - Der Koalitionsausschuss in Berlin hat folgende Beschlüsse gefasst, um die Menschen in der Corona-Krise zu unterstützen: Das Kurzarbeitergeld soll schrittweise auf bis zu 80 Prozent angehoben werden, für Haushalte mit Kindern auf 87 Prozent. - Der Bezugszeitraum für das Arbeitslosengeld wird für diejenigen um drei Monate verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und 31. Dezember 2020 enden würde. - Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird ab dem 1. Juli befristet auf sieben Prozent gesenkt. - Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern in der Corona-Krise will der Bund zudem 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen.

00.45 Uhr - Zwei Katzen im US-Bundesstaat New York sind nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) die ersten Haustiere in den Vereinigten Staaten, die positiv auf COVID-19 getestet wurden. Es wird angenommen, dass sie sich bei Menschen in ihren Haushalten oder in der Nachbarschaft infiziert haben. Es gäbe aber keine Beweise dafür, dass Haustiere eine Rolle bei der Verbreitung des Virus in den Vereinigten Staaten spielten, erklärt die Gesundheitsbehörde.

00.24 Uhr - Der internationale Passagierflugverkehr könnte bis September 2020 um bis zu 1,2 Milliarden Reisende abnehmen, erklärt die Luftfahrtbehörde der Vereinten Nationen (ICAO) unter Berufung auf Prognosen. Das würde einem Rückgang um zwei Drittel in den ersten drei Quartalen entsprechen, teilt die ICAO mit. Infolge des Ausbruchs der Corona-Pandemie ist der weltweite Flugverkehr fast zum Stillstand gekommen, Reisebeschränkungen und verminderte Nachfrage haben den Markt einbrechen lassen.

sti/qu/ww (rtr, dpa, afp)