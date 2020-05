Corona-Live-Ticker vom 03. Mai: Spahn will Rat zu heiklem Thema

Das Wichtigste in Kürze:

Corona-Immunitätsausweis auf dem Prüfstand

Boris Johnson blickt zurück auf schwere Tage

Maas will keine "Schnellschüsse" in Sachen Reisen

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ

08.08 Uhr - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat nach eigenen Angaben die Notzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen Corona-Antikörpertest erhalten. Damit soll geprüft werden, ob Personen mit dem Virus infiziert waren und nun eine Immunität dagegen ausgebildet haben. Solche Tests sollen dabei helfen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückzunehmen.

07.54 Uhr - Bei einem Flugzeugabsturz in Bolivien sind vier Spanier ums Leben gekommen, die wegen der Coronavirus-Pandemie in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollten. Die kleine zweimotorige Militärmaschine stürzte kurz nach dem Start in Trinidad ab. Auch die beiden bolivianischen Piloten kamen ums Leben.

06.45 Uhr - Die verhältnismäßig niedrigen Corona-Infektionszahlen in den meisten ostdeutschen Bundesländern sind aus Expertensicht unter anderem auf demografische Faktoren zurückzuführen. Eine größere Rolle bei der Ausbreitung des Virus spielt nach Einschätzung des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen zudem die Bevölkerungsdichte. Diese ist in Ostdeutschland vergleichsweise niedrig.

06.00 Uhr - Die Deutsche Welle widmet ihren diesjährigen Freiheitspreis Freedom of Speech Award weltweit allen Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung über die Corona-Pandemie unter Repressionen leiden. DW-Intendant Peter Limbourg sagte: "Wir haben eine Situation, in der durch diese Pandemie nicht nur die Gesundheit von Menschen bedroht ist, sondern auch die Freiheitsrechte und damit die Pressefreiheit in hohem Maße durch Einschränkungen bedroht sind."

05.30 Uhr - In Deutschland ist die Zahl der festgestellten Infektionen um 793 auf 162.496 gestiegen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahl der COVID-19-Todesfälle legt um 74 auf 6649 zu.

04.43 Uhr - In ungewohnter Einigkeit haben Demokraten und Republikaner im US-Kongress ein Angebot der Regierung von Präsident Donald Trump zurückgewiesen, ihnen für ihre Rückkehr ins Parlament Corona-Schnelltests bereitzustellen. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärten, man wolle nicht riskieren, dass die Corona-Tests an wichtigerer Stelle fehlten.

04.30 Uhr - Jeder dritte Bundesbürger will bald nach Wiederöffnung zum Friseur. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Die Friseursalons in Deutschland sind seit dem 23. März geschlossen. Von Montag an, dem 4. Mai, dürfen sie unter Auflagen wieder öffnen.

03.38 Uhr - In Japan hat die Zahl der Toten in Folge des Coronavirus die Marke von 500 überschritten. Mehr als 15.500 Menschen sind nach offiziellen Angaben positiv auf den Erreger getestet worden. Darunter sind auch 712 Menschen, die sich an Bord eines zeitweise unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes befunden hatten.

03.32 Uhr - Die italienische Stadt Mailand widmet den während der Pandemie im Ausnahmezustand arbeitenden medizinischen Fachkräften ein Kunstwerk an einer Krankenhausfassade. Die Wandmalerei mit dem Namen "Um nicht zu vergessen" zeigt eine lächelnde Krankenschwester in medizinischer Schutzkleidung, die gerade ihren Gesichtsschutz abnimmt und einen Daumen in die Höhe reckt. Neben dem Bild steht das Wort "Danke!".

Der Streetart-Künster Lapo Fatai und sein Werk in Mailand

02.40 Uhr - In der Diskussion über die Ausstellung eines Corona-Immunitätsausweises hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Ethikrat zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Ethik-Experten sollten eine Einschätzung abgeben, "wie und in welchem Zusammenhang der Nachweis einer

Immunität genutzt werden sollte". Für den Fall, dass es demnächst gesicherte Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben sollte, ist eine Bescheinigungsmöglichkeit, ähnlich wie im Impfpass, im Gespräch.

02.12 Uhr - Boris Johnsons Ärzte haben sich während dessen COVID-19-Erkrankung darauf vorbereitet, wie sie im Falle des Falles den Tod des britischen Premierministers verkünden würden. "Die Ärzte hatten alle möglichen Vorkehrungen getroffen, was zu tun wäre, wenn die Dinge schrecklich schlecht liefen", sagte Johnson der britischen Boulevardzeitung "Sun on Sunday". Seine Verlegung auf die Intensivstation sei ein "sehr harter Moment" gewesen. "Das will ich nicht leugnen."



Der britische Premier Johnson hat seine schwere Corona-Erkrankung überstanden, das Ganze lässt ihn aber (noch) nicht los

1.10 Uhr - Bundesaußenminister Heiko Maas hat seine Warnung vor einer voreiligen Wiederaufnahme des Reiseverkehrs bekräftigt. "Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen", stellte Maas mit Blick auf die großangelegte Rückholaktion klar.

01.00 Uhr - Bundesinnenminister Horst Seehofer ist gegen eine vorschnelle Wiederaufnahme des Reisebetriebs zwischen Deutschland und Österreich. "Solange das Virus keinen Urlaub macht, müssen auch wir uns mit unseren Reiseplänen beschränken – so verständlich der Wunsch für die Menschen und die Tourismusbranche auch ist", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hält eine baldige Öffnung der Grenzen zu Deutschland für möglich. Sein Land hofft auf deutsche Touristen spätestens in den Sommerferien.

00.40 Uhr - In Brasilien ist die Zahl der Infektionen innerhalb von 24 Stunden um 4970 auf 95.559 gestiegen. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 421 auf 6750.

se/haz (alle Agenturen, rki, jhu)