Corona-Live-Ticker vom 03. Mai: Rekord bei Neuinfektionen in Russland

Corona-Immunitätsausweis auf dem Prüfstand

Boris Johnson blickt zurück auf schwere Tage

Maas will keine "Schnellschüsse" in Sachen Reisen

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ

14.00 Uhr - Die Philippinen haben wegen der erwarteten Rückkehr weiterer Zehntausender im Ausland tätiger Arbeitskräfte die Flughäfen des Landes geschlossen. Damit wollten die Behörden die Quarantäne-Einrichtungen entlasten, sagte der Leiter der Antivirus-Taskforce der Regierung, Carlito Galvez. Derzeit müssen alle Philippiner, die aus dem Ausland zurückkehren, 14 Tage in solchen - bereits gut gefüllten - staatlichen Quarantäne-Einrichtungen verbringen. Die mit nur achtstündiger Vorwarnung erfolgte Flughafenschließung soll eine Woche dauern. Viele philippinische Migrantenarbeiter sitzen nun vorerst weiter in ihren Gastländern fest.

13.59 Uhr - Trotz der Corona-Pandemie will Weißrussland an seiner Militärparade am 9. Mai in Erinnerung an das Kriegsende vor 75 Jahren festhalten. "Wir können die Parade nicht einfach absagen", sagte Präsident Alexander Lukaschenko der Staatsagentur Belta zufolge. Auch im Krieg seien Menschen an Viren und anderen Krankheiten gestorben. Der autoritär regierende Lukaschenko hat das Virus bislang als "Psychose" kleingeredet. In dem Land zwischen Russland und Polen wird auch weiter Fußball gespielt, was international für Kritik sorgte.

13.19 Uhr - Immer mehr afrikanische Länder vertrauen auf ein angebliches Heilmittel gegen Corona, das die Regierung von Madagaskar verkauft. Tansania, die Republik Kongo, Senegal, Guinea-Bissau und Äquatorialguinea haben bereits Interesse gezeigt und teilweise Bestellungen aufgegeben. Das Mittel "COVID Organics", eine Art Tee, basiert Medienberichten zufolge auf der Artemisia-Pflanze, die auch gegen Malaria eingesetzt wird. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es jedoch noch keine Studien, die die Wirksamkeit des Stoffs gegen COVID-19 belegen. Die Regierung von Madagaskar teilte das Getränk in den vergangen Wochen bereits an die eigene Bevölkerung aus und bewarb es in offiziellen Schreiben an andere Regierungen. Auch die katholische Kirche in Madagaskar stellt sich hinter den umstrittenen Kräutertrunk.

Auf einem Schulhof in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo wird "COVID Organics" verteilt

12.21 Uhr - Die Börse in Saudi-Arabien hat mit einem massiven Kurssturz auf die Ankündigung "drastischer" Corona-Maßnahmen der Regierung reagiert. Bereits wenige Minuten nach Handelsbeginn stürzten die Aktienmärkte um 6,8 Prozent ab. Finanzminister Mohammed al-Dschadaan hatte am Vortag angekündigt, dass Riad umgerechnet bis zu 55 Milliarden Euro Schulden aufnehmen werde, um das durch die Corona-Krise und den historischen Ölpreissturz entstandenen Haushaltsdefizit zu schultern.

11.35 Uhr - Israel beginnt mit der schrittweisen Öffnung der Schulen. An den Grundschulen werden die ersten bis dritten Klassen geöffnet, wie das Erziehungsministerium mitteilte. Außerdem werden die Schüler der beiden höchsten Klassen wieder in der Schule unterrichtet. Den offiziellen Vorgaben zufolge dürfen sich nur bis zu 17 Schüler in einer Klasse aufhalten, am Schuleingang wird außerdem Fieber gemessen.

11.18 Uhr - In Spanien ist die Zahl der gestorbenen Infizierten um 164 auf 25.264 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium bekanntgab. Das ist der niedrigste Zuwachs seit dem 18. März. Die Zahl der Infektionen hat in den vergangenen 24 Stunden um 884 auf 217.466 zugelegt.

11.15 Uhr - Im Kölner Dom hat es an diesem Sonntag den ersten öffentlichen Gottesdienst seit dem 14. März gegeben. Nach Wochen der Übertragung im Internet sei es schön, jetzt wieder gemeinsam die heilige Messe feiern zu können, sagte Kardinal Rainer Maria Woelki zur Begrüßung. Die 122 zugelassenen Teilnehmer saßen im Abstand von zwei Metern auf den Kirchenbänken. Auf gemeinsamen Gesang wurde verzichtet.

11.07 Uhr - Im Iran sollen Moscheen und Schulen in bestimmten Regionen ab Montag wieder öffnen. Das kündigt Präsident Hassan Rohani in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an. Betroffen sind Ortschaften und Städte, die als frei vom Coronavirus gelten. Nach offiziellen Angaben wurden bislang in dem Land 96.448 Infektionen und 6156 Todesfälle registriert.

10.54 Uhr - In Russland gibt es nach Auskunft der Behörden erneut einen Rekord bei den Neuinfektionen. Diese belaufen sich demnach in den vergangenen 24 Stunden auf 10.633. Damit steigt die Gesamtzahl auf 134.686 Fälle. Die Totenzahl legt um 58 zu auf 1280. Im größten Land der Erde blieb die Zahl der Corona-Patienten lange niedrig. Seit Tagen nimmt sie aber so rasant zu wie sonst nirgendwo - trotz Ausgangssperren. Experten zufolge könnte es in Russland deshalb nun so viel mehr Fälle geben, weil die Corona-Tests deutlich ausgeweitet wurden.

10.31 Uhr - Mehr Klarheit über die harten Schutzmaßnahmen und Milliarden-Programme zur Bewältigung der sozialen Folgen - das sind die Forderungen der Grünen in der Corona-Krise. Auf ihrem kleinen Parteitag, der komplett digital im Internet stattfand, verabschiedeten die Grünen einen Antrag des Bundesvorstands für ein 100-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm sowie ein EU-Programm von einer Billion Euro, das durch gemeinsame Anleihen finanziert werden sollte.