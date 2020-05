Corona-Live-Ticker vom 02. Mai: UN in Sorge um Afrika

Das Wichtigste in Kürze:

UN warnen vor Katastrophe in Afrika

Wieder mehr Bewegungsfreiheit in Spanien und Österreich

Deutsche Wirtschaft will Ende der Corona-Beschränkungen

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ

07.25 Uhr - In Kalifornien haben tausende Menschen für eine Lockerung der wegen der Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen demonstriert. Proteste gab es in mindestens elf Städten des US-Bundesstaats, darunter die Hauptstadt Sacramento sowie San Francisco, Los Angeles und San Diego. Die Proteste richteten sich auch gegen die Entscheidung von Gouverneur Gavin Newsom, einige Strände zu schließen.

06.53 Uhr - Die Justizminister der Länder wollen Mitte Mai über das Ausmaß der Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, die Bremer Senatorin Claudia Schilling (SPD), sagte, man müsse darüber reden, wie lange und mit welchen Lockerungen Freiheitsbeschränkungen verhältnismäßig seien.

06.13 Uhr - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat davor gewarnt, die Hilfsmöglichkeiten des Staates in der coronabedingten Wirtschaftskrise zu überschätzen. Er habe "die Sorge, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, der Staat könne jetzt für alles aufkommen", sagte der CDU-Politiker. Zugleich warnte Schäuble wie auch Kanzlerin Angela Merkel vor zu schnellen Lockerungen der Beschränkungen.

05.45 Uhr - Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union ist nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell weitgehend abgeschlossen. Insgesamt wurden 600.000 EU-Bürger wegen der Pandemie nach Hause geholt. 50.000 EU-Bürger sitzen noch im Ausland fest - so in Kamerun, Indien und den Philippinen. Borrell versicherte, die EU arbeite daran, auch sie heimkehren zu lassen.

05.20 Uhr - Erstmals seit sieben Wochen dürfen die Spanier von heute an wieder ihre Häuser verlassen. Sport im Freien und Spaziergänge von Mitgliedern eines Haushaltes sind wieder erlaubt. Spanien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder, bislang starben mehr als 24.800 Menschen. Die europaweit schärfste Ausgangssperre wurde vorerst bis zum 9. Mai verlängert.

04.58 Uhr - Das antivirale Mittel Remdesivir hat in den USA eine Sonderzulassung für die Behandlung von Coronavirus-Patienten erhalten. Die Arzneimittelbehörde FDA stellte eine Notfall-Genehmigung für den Einsatz des Wirkstoffs aus. Zuvor hatte eine klinische Studie laut vorläufigen Ergebnissen gezeigt, dass Remdesivir die Genesungsdauer von Corona-Patienten verkürzt.

03.45 Uhr - In Österreich dürfen von heute an alle Geschäfte sowie viele Dienstleistungsbetriebe wie Friseure wieder öffnen. Es gelten strikte Hygiene-Vorschriften. So soll möglichst ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

3.02 Uhr - Der Geschäftsführer der UN-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer, warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einer humanitären Katastrophe auf dem afrikanischen Kontinent. Seit dem ersten bestätigten Fall Ende Februar hätten sich in West- und Zentralafrika Tausende weitere Menschen angesteckt. Dabei gehe es um eine von Gewalt, Hunger und Dürre geprägte Region, in der schon vor Ausbruch des Virus insgesamt rund zehn Millionen Menschen internationale Hilfe benötigt hätten.

Ein COVID-19-Patient auf der Isolierstation in einem Krankenhaus im Senegal

01.15 Uhr - Medikamente gegen Bluthochdruck erhöhen nicht das Risiko einer COVID-19-Erkrankung oder eines schwereren Krankheitsverlaufs nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Das geht aus drei Studien hervor, die in dem Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurden.

01.08 Uhr - US-Präsident Donald Trump hofft auf weniger als 100.000 Tote in den USA durch die Coronavirus-Pandemie. Die USA würden hoffentlich unter dieser Marke bleiben, sagt Trump. Es

sei dennoch eine "schreckliche Zahl".

1.05 Uhr - Angesichts des Konjunktureinbruchs drängen Wirtschaftsverbände auf einen schnellen Ausstieg aus den Anti-Corona-Maßnahmen. Der Industrieverband BDI pocht auf die Vorlage eines klaren Exit-Plans nächste Woche. BDI-Präsident Dieter Kempf sagte: "Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung."

1.03 Uhr - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die coronabedingten Beschränkungen verteidigt und die Bürger zum Durchhalten aufgerufen. Es sei "auch das Ergebnis der bisherigen Einschränkungen, die so viele so geduldig mittragen", dass in Deutschland nicht darüber debattiert werden müsse, wer behandelt werden könne und wer nicht, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Noch sei die Krise aber nicht überwunden.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer setzt auf die Geduld der Bürger

0.31 Uhr - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Corona-Pandemie alte Menschen nicht zu vernachlässigen und ihre "Rechte" und "Würde" zu achten. Vor allem die über 80-Jährigen seien nicht nur am stärksten von der Pandemie betroffen, für sie bestehe auch "ein höheres Risiko von Armut, Diskriminierung und Isolation", warnte Guterres.

