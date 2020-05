Corona-Live-Ticker vom 02. Mai: Milliarden fehlen für Impfstoff

Das Wichtigste in Kürze:

Kanzlerin Merkel dringt auf gemeinsames Handeln bei Entwicklung eines Impfstoffs

UN warnen vor Katastrophe in Afrika

Deutsche Wirtschaft will Ende der Corona-Beschränkungen

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ

13.13 Uhr - Das Bundesland Sachsen-Anhalt lockert die seit sechs Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen. Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung am Samstag beschloss. Bisher war nur die Begleitung von einem Menschen außerhalb des Hauses erlaubt.

12.03 Uhr - Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, warnt vor gravierenden seelischen Folgen der Kontaktverbote in Pflegeheimen und Krankenhäusern wegen der Corona-Krise. Eine menschenfreundliche und würdevolle Kultur des Sterbens, des Todes und der Trauer werde durch die Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung massiv in Mitleidenschaft gezogen, sagte er.

12.14 Uhr - Die strenge Ausgangssperre in Spanien ist nach knapp sieben Wochen erstmals für

Freizeitaktivitäten gelockert worden. Strandpromenaden wie das Paseo Marítimo in Barcelona füllten sich mit Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. Die meisten Erwachsenen und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren dürfen nur zwischen 06.00 und 10.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 23.00 Uhr aus dem Haus. Bürger, die älter als 70 sind, dürfen zwischen 10.00 und 12.00 sowie zwischen 19.00 und 20.00 Uhr vor die Tür.

Viele Spanier treibt es wie hier in Barcelona an die frische Luft

11:55 Uhr - Die Europäische Union hat Hindernisse für Medien in der Corona-Krise kritisiert. "Es ist sehr bedauerlich, dass die COVID-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt wird, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen", heißt es in einer Erklärung, die der Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der 27 EU-Staaten abgab. Am Sonntag wird weltweit der Tag der Pressefreiheit begangen.

11.27 Uhr - In Russland ist die Zahl der Infektionen nach Behördenangaben auf 124.054 Patienten angestiegen. Das ist der bislang größte Zuwachs binnen 24 Stunden in dem Land.

10.40 Uhr - Papst Franziskus hat in seiner Frühmesse die Regierenden in aller Welt in sein Gebet eingeschlossen. Die Politiker in aller Welt sollten trotz aller Meinungsverschiedenheiten immer "zum Wohne des Volkes" geeint sei, erklärte das Kirchenoberhaupt. Bei seinem Gebet in der Kapelle von Santa Marta im Vatikan betonte Franziskus, dass es eine schwierige Zeit für Politiker sei, die Verantwortung trügen und weitreichende Entscheidungen treffen müssten.

10.20 Uhr - In ihrem wöchentlichen Video-Podcast unterstreicht Bundeskanzlerin Angela Merkel die Notwendigkeit, in der Pandemie international zusammenzuarbeiten und vor allem bei der Entwicklung eines Impfstoffs in einem großen Bündnis dieser Arbeit zu verpflichten. Die CDU-Politikerin schätzte, dass dazu geschätzt noch weitere acht Milliarden Euro notwendig seien. Deutschland werde mit einem "deutlichen finanziellen Beitrag" mitwirken. Merkel würdigte in diesem Zusammenhang, dass sich nicht nur Regierungen, sondern auch private Stiftungen und Medizinhersteller sowie die Impfallianzen Cepi und Gavi beteiligten.

09.40 Uhr - Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit 161.703 an - ein Plus von 945 seit Freitag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldet 164.077 Infizierte. Das RKI registrierte bislang 6575 Todesfälle, die JHU 6736 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 129.000.