Corona-Live-Ticker vom 01.05.: Zahl der Krankschreibungen auf Rekordniveau

Das Wichtigste in Kürze:

- Trump "weiß", dass Coronavirus aus chinesischem Labor stammt

- 43 Prozent mehr Krankgeschriebene in Deutschland

- Dreitägige Ausgangssperre in der Türkei in Kraft

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ:

05.00 Uhr - Nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie brauchen die Menschen in Österreich ab sofort keinen besonderen Grund mehr, um das Haus zu verlassen. Allerdings sollen sie in der Öffentlichkeit zu Menschen, die nicht im eigenen Haushalt leben, wie bisher mindestens einen Meter Abstand halten. Im öffentlichen Raum dürfen sich weiterhin maximal zehn Menschen zusammenfinden. In Österreich wurden bislang gut 15.000 Corona-Infektionen nachgewiesen, 580 Infizierte starben.

04.06 Uhr - Die Zahl der krankgeschriebenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ist im Laufe der Corona-Krise stark angestiegen. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete im April um 43 Prozent mehr Krankschreibungen als im März, wie die "Augsburger Allgemeine" (Samstagsausgabe) berichtet. Demnach stieg die Zahl der gesetzlich Versicherten, die im April arbeitsunfähig geschrieben waren, auf 2,13 Millionen. Einen noch höheren Krankenstand hatte es der Zeitung zufolge nach der schweren Grippewelle 2017/2018 gegeben.

04.00 Uhr - Die Eröffnung der Wallfahrtssaison im niederrheinischen Kevelaer am heutigen Freitag fällt sehr viel kleiner aus als üblich. Statt wie üblich rund tausend Gläubige sollen wegen der Corona-Pandemie lediglich 150 Menschen an dem Festgottesdienst mit dem Limburger Bischof und Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, teilnehmen. In den vergangenen Jahren kamen jährlich über 800.000 Menschen als Pilger nach Kevelaer, um zum Gnadenbild der "Trösterin der Betrübten" zu beten. Zu keinem anderen Wallfahrtsort in Deutschland pilgern mehr Gläubige.

Óscar Chávez, mexikanischer Sänger und Schauspieler, hier bei einem Konzert im Jahr 2010

01.37 Uhr - Einer der bekanntesten Protestsänger Mexikos, Óscar Chávez, ist im Alter von 85 Jahren vermutlich an COVID-19 gestorben. Das Kulturministerium des lateinamerikanischen Landes bestätigte den Tod des Künstlers, gab aber keinen Kommentar zur Todesursache ab. Mitarbeiter von Chávez, der auch als Schauspieler Erfolg hatte, teilten über seinen Twitter-Account mit, dass er am Mittwoch mit Symptomen der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit im Krankenhaus behandelt worden sei. Óscar Chávez war mit seiner in Folksongs gekleideten Kritik an der korrupten mexikanischen Politik-Elite bekannt geworden. Seine Karriere startete in den 1960er-Jahren. Noch im vergangenen Jahr stand er für Konzerte auf der Bühne.

US-Präsident Donald Trump beantwortet Pressefragen im Weißen Haus, Washington

01.25 Uhr - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor in der Stadt Wuhan genommen haben könnte. Das bestätigte er auf eine Journalisten-Frage im Weißen Haus in Washington. Die Regierung in Peking sei "entweder nicht in der Lage oder nicht willens" gewesen, das Virus in ihrem Land einzudämmen. Dadurch habe die Welt "schwer gelitten". Trump ergänzte, er könne dafür "Strafzölle" gegen Peking verhängen. Der Weltgesundheitsorganisation WHO warf Trump vor, eine "PR-Agentur für China" zu sein.

00.30 Uhr - Das Bundesinnenministerium registriert einem Medienbericht zufolge eine deutliche Zunahme von Betrugsfällen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf einen vertraulichen Lagebericht des Krisenstabs des Ministeriums schreibt, wird die Angst vor dem Virus "auf vielfältige Weise ausgenutzt". So würden sich Täter als Amtspersonen ausgeben "und verlangen für angebliche Amtshandlungen hohe Geldsummen". Zugleich würden im Internet gefälschte Medikamente und Medizinprodukte wie Schutzmasken oder Desinfektionsmittel angeboten.

Die türkische Polizei überwacht die Ausgangssperre in 31 Städten wie hier in Ankara

00.25 Uhr - In 31 türkischen Städten und Provinzen gilt seit Mitternacht (Ortszeit) wegen der Corona-Pandemie für drei Tage eine weitere weitgehende Ausgangssperre übers Wochenende. Betroffen sind unter anderem die Metropole Istanbul, sowie die Hauptstadt Ankara. Am Freitag sind bis 14.00 Uhr Ortszeit die Supermärkte noch geöffnet. Über das Wochenende dürfen dann Bäckereien Brot ausfahren und in den Wohnvierteln am Lastwagen verkaufen. Außerdem bleiben Kliniken, Apotheken und andere als wichtig eingestufte Dienstleister offen.

