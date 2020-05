Corona-Live-Ticker vom 01. Mai: WHO will Ermittlungen zu Virus-Herkunft

Das Wichtigste in Kürze:

Trump "weiß", dass das Coronavirus aus chinesischem Labor stammt

43 Prozent mehr Krankgeschriebene in Deutschland

Die Bundesregierung plant einen Direkteinstieg bei Lufthansa

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ:

13.10 Uhr - 26 Kultur- und Medienminister der EU-Staaten fordern Unterstützung für Kulturschaffende, Künstler und Journalisten. Das Förderprogramm "Kreatives Europa" solle so flexibel wie möglich ausgestaltet werden, heißt es in einer Erklärung. Kreative und Journalisten hätten eine große Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft. Vorgelegt wurde die Erklärung von der kroatischen Ratspräsidentschaft und initiiert von der deutschen Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Alle EU-Staaten außer Ungarn tragen die geplanten Hilfen den Angaben zufolge mit.

12.07 Uhr - Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich an den Ermittlungen zum Ursprung des Coronavirus in China beteiligen und hat die Regierung in Peking um eine entsprechende "Einladung" gebeten. "Die WHO würde gerne mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und sich auf Einladung der chinesischen Regierung an Untersuchungen zur tierischen Herkunft des Virus beteiligen", so ein Sprecher. China gerät in der Frage nach dem Ursprung des Coronavirus zunehmend unter Druck. Mehrere Regierungen weltweit haben Peking bereits zu Transparenz aufgefordert. US-Präsident Donald Trump erklärte, ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Den chinesischen Behörden zufolge geht das Virus von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über.

12.00 Uhr - Die Bundesregierung plant laut einem Bericht des "Spiegel" einen Direkteinstieg bei der wegen der Corona-Krise angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa. Dem Magazin zufolge geht es um Hilfen im Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro. Davon soll gut die Hälfte in Form einer stillen Beteiligung des Bundes an die Lufthansa fließen. Im Gegenzug verlangt die Bundesregierung eine Garantiedividende von neun Prozent. Außerdem wolle der Staat mit 25,1 Prozent direkt bei der Lufthansa einsteigen, was knapp eine Milliarde kosten dürfte, hieß es. Weitere 3,5 Milliarden Euro solle die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beisteuern. Der "Spiegel" berief sich auf Angaben aus Verhandlungskreisen.

11.56 Uhr - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat vor wachsenden sozialen Ungleichheiten durch die Corona-Krise gewarnt."Wir kämpfen dafür, dass die Kosten der Krise nicht an den Beschäftigten hängen bleiben", erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann zum Tag der Arbeit. Es komme darauf an, Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern. Der DGB mahnte zur Einhaltung von Arbeitnehmerrechten auch in der Corona-Krise und forderte eine bessere Bezahlung von sogenannten systemrelevanten Berufen.

11.36 Uhr - In Spanien sind innerhalb eines Tages 281 Menschen an COVID-19 gestorben. Damit stieg die Totenzahl insgesamt auf über 24.800, teilt das Gesundheitsministerium mit. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vortag, der Trend geht aber seit Wochen nach unten. Die Infektionszahlen stiegen um rund 1800 auf gut 215.000. Spanien ist neben den USA und Italien das am stärksten von der Epidemie betroffene Land.

11.21 Uhr - Teils bewaffnete Demonstranten haben im US-Bundesstaat Michigan ein Ende der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen gefordert. Dutzende Menschen drangen in das Parlamentsgebäude in der Stadt L ansing ein und forderten Zugang zum Plenarsaal. Die Polizei versperrte ihnen den Zutritt. Die Demonstranten trugen weitgehend keinen Mundschutz. Vor dem Gebäude versammelten sich weitere Menschen und hielten Protestschilder hoch. Auf einem wurde die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, als Adolf Hitler dargestellt. Einen Tag zuvor hatte ein Gericht in Michigan laut örtlichen Medienberichten entschieden, dass die von Whitmer am 24. März erlassenen Ausgangsbeschränkungen zulässig sind. Mit Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump gab es bereits in mehreren US-Städten Protestaktionen gegen die Ausgangsbeschränkungen.

11.01 Uhr - Kunst und Kultur sind nach Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "keine verzichtbaren Nebensachen". Gerade in der Corona-Krise zeige sich, dass sie vielmehr "Lebensmittel" seien - "in einem sehr buchstäblichen Sinne", sagte das Staatsoberhaupt in einer Ansprache beim alljährlichen Europakonzert der Berliner Philharmoniker. Viele Existenzen von Künstlern und Kulturschaffenden sowie das gesamte Kulturleben seien besonders bedroht, fügte Steinmeier hinzu. "Ich hoffe sehr, dass die Hilfe, die gegeben wird, dort ankommt, wo sie gebraucht wird." Wegen der Coronavirus-Pandemie fand das Konzert der Philharmoniker in Berlin statt in Tel Aviv und zudem ohne Publikum statt, es spielte ein verkleinertes Ensemble.

10.55 Uhr - Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet wegen der Virus-Krise mit einem massiven Konjunktureinbruch im Euro-Raum. Im ungünstigsten Fall halten die Währungshüter im zweiten Quartal einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 15 Prozent für möglich, gefolgt von einer sich länger hinziehenden und unvollständigen Erholung. Das geht aus einer nun veröffentlichten Analyse hervor. Laut diesem Negativszenario würde die Wirtschaftsleistung der Euro-Zone auch bis Ende 2022 noch deutlich unter dem Niveau von Ende 2019 liegen.

10.48 Uhr - In Russland ist die Zahl der festgestellten Infektionen nach Behördenangaben um 7933 auf 114.431 gestiegen. Das ist bislang der größte tägliche Zuwachs in dem Land. 96 mit COVID-19 diagnostizierte Personen starben in den vergangenen 24 Stunden. Damit stieg die Zahl der Toten auf 1169.

09.38 Uhr - Europas größter Billigflieger Ryanair plant den Abbau von bis zu 3000 Arbeitsplätzen. Dabei werde es sich vor allem um Piloten und Kabinenpersonal handeln, gab Konzernchef Michael O'Leary bekannt. Für das laufende zweite Quartal erwartet Ryanair einen Verlust von 100 Millionen Euro.

09.09 Uhr - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat sich mit einer riesigen Anleiheemission 25 Milliarden Dollar besorgt und will so in der Coronakrise ohne die Hilfe des Staates auskommen. Eigentlich hatte der Airbus-Rivale laut Insidern nur zehn bis 15 Milliarden Dollar angepeilt, stockte die Anleihen aber wegen der hohen Nachfrage auf.

08.43 Uhr - In Deutschland hat sich die Zahl der Coronavirus-Infizierten nach Angaben des Robert Koch-Instituts um 1639 auf insgesamt 160.758 erhöht. Die Zahl der Corona-Todesopfer stieg um 193 auf 6481.

08.03 Uhr - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat die Arbeitgeber anlässlich des Tags der Arbeit aufgerufen, in der Corona-Krise Beschäftigung zu sichern. "Unternehmen, die mit öffentlichen Mitteln gestützt werden, dürfen nicht entlassen", sagte er. "Die Krise lässt sich nur zusammen mit den Beschäftigten überwinden und mit Investitionen in die Zukunft."

07. 56 Uhr - In China sind mehr als drei Monate nach Schließung wegen des Ausbruchs von COVID-19 der Kaiserpalast in Peking (auch Verbotene Stadt genannt) und die Große Mauer wieder für Besucher geöffnet worden. Auch Parks und Museen öffneten an diesem Freitag ihre Tore. Die Zahl der Besucher wurde stark begrenzt.

2016 besuchte Kanzlerin Angela Merkel die Palastanlage in der chinesischen Hauptstadt

07.47 Uhr - Der US-Technologiekonzern Apple scheint die Coronavirus-Pandemie mit einem blauen Auge zu überstehen. Nach einer Umsatzwarnung im Februar schloss der iPhone-Hersteller das erste Vierteljahr doch noch mit einem Umsatzplus ab. Firmenchef Tim Cook sprach von vielversprechenden Signalen auf dem wichtigen chinesischen Markt.

07.43 Uhr - Südafrika beginnt an diesem Freitag mit der Lockerung der seit fünf Wochen bestehenden strengen Corona-Sperren. Industriezweige wie die Bekleidungs- und Verpackungsbranche dürfen die Produktion wieder aufnehmen. Restaurants dürfen ab sofort einen Abhol-Service anbieten.