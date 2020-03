Corona-Krise erreicht Fußball-Bundesliga

"Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich", sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Sonntagabend in der ARD. Dass Nordrhein-Westfalen die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn umsetzen werde, sei "vollkommen klar", so der CDU-Politiker. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geäußert: "Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umsetzen." Spahn hatte empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Betroffen wären davon zahllose Sportveranstaltungen in Deutschland, inklusive aller Spiele im deutschen Profifußball.

Bereits an diesem Montagabend ist das Zweitligaspiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld angesetzt. Am Dienstag steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur zur Debatte - und am Mittwoch das Nachholspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Bereits das Heimspiel der Borussia am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund (1:2) hatte auf der Kippe gestanden. Das Stadion liegt nur wenige Kilometer vom Landkreis Heinsberg entfernt, wo deutschlandweit bisher die meisten Coronavirus-Infektionen registriert wurden. Das Spiel gegen den BVB war noch freigegeben worden. Der Verein hatte die Fans aus dem Kreis Heinsberg gebeten, ihre Karten zurückzugeben. Dafür sollten sie nicht nur ihr Geld zurückerstattet bekommen, ihnen wurde auch eine Freikarte für das nächste Europapokal-Heimspiel der Gladbacher versprochen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) trifft sich an diesem Montag mit den Vereinen der Bundesliga und der 2. Liga zu einer Krisensitzung. Das Präsidium des Verbands hatte am Sonntag erklärt, die Saison trotz möglicher Geisterspiele bis Mitte Mai zu Ende bringen zu wollen. "Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden. Es sei "eine schwierige Situation", fügte Seifert an. Die Gesundheit habe oberste Priorität.