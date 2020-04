Corona-Krise: DFL sichert Bundesliga-Klubs Liquidität bis Ende Juni

Die finanziell gefährdeten Profiklubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga sind trotz der Corona-Krise nicht mehr akut von der Pleite bedroht. Zwar konnte auch der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, nicht sagen, ob und wann die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden kann, jedoch hat die Vertretung der deutschen Profifußballklubs ein Konzept erarbeitet, das eine Fortsetzung unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich machen könnte. Nach der DFL-Mitgliederversammlung mit Vertretern aller Klubs, die per Telefonkonferenz abgehalten wurde, teilte Seifert in einer Pressekonferenz als eines der wichtigsten Ergebnisse der vergangenen Tage mit, dass "mit einer Ausnahme" Einigung mit allen Medienpartnern erzielt worden sei. "Durch die nun getroffenen Vereinbarungen, wird es schrittweise möglich, allen 36 Klubs Liquidität bis zum 30. Juni zur Verfügung zu stellen." Allerdings habe es der Ligaverband nicht selbst in der Hand, wann es und wie es weitergehe. Die Verantwortung hierfür liege in Händen der Politik.

DFL unterstützt 3. Liga und Frauen-Bundesliga

Zudem sicherte Seifert zu, dass die DFL, die für die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga verantwortlich ist, auch die 3. Liga und die Bundesliga der Frauen mit 7,5 Millionen Euro finanziell unterstützen werde. "Diese Unterstützungszahlung ist an keine weitere Bedingung geknüpft. Das Präsidium dankt den Champions-League-Klubs für die Initiative zur Bereitstellung des Solidarfonds", sagte Seifert. Die vier Spitzenvereine FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen hatten zu Beginn der Krise 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um bedrohten Vereinen zu helfen. Die 3. Liga ist unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) organisiert und finanziell hart von der Corona-Krise getroffen. Unter den Klubs gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Saison fortgesetzt werden soll. Befürchtet wird eine Flut von Insolvenzen.

In Kürze lesen Sie hier mehr zu den Ergebnissen der DFL-Mitgliederversammlung.