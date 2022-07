Coronavirus

Corona-Krise als Chance

Von der großen Bühne in die Arbeitslosigkeit. Oder unglücklich in einen Gelegenheitsjob, um irgendwie über die Runden zu kommen. So sah für viele freischaffende Künstler die Realität zu Beginn der Pandemie aus. Auftritte, Shows und Theater gab es plötzlich nicht mehr. Wir haben in Barcelona eine deutsche Künstlerin getroffen, die in genau dieser Lage war.