Corona: Ist es auch in Deutschland Zeit für Lockerungen?

Mehrere europäische Länder haben ihre Corona-Maßnahmen bereits gelockert. Ist es jetzt auch in Deutschland an der Zeit? Schließlich war die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit Dezember zwei Tage in Folge rückläufig. So könnten die Lockerungen aussehen.