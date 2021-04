Corona-Infektionen in Indien steigen rasant

Den vierten Tag in Folge melden die indischen Behörden einen weltweiten Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen. 349.691 Menschen steckten sich laut offiziellen Angaben mit dem Virus an, 2767 Menschen starben an oder mit COVID-19. Insgesamt registriert Indien nun 192.311 Corona-Tote.

Das Gesundheitssystem steht weiter kurz vor dem Kollaps. Vielerorts mangelt es nach wie vor an medizinischem Sauerstoff. In der Hauptstadt Neu Delhi und auch anderswo müssen Krankenhäuser immer wieder Patienten abweisen, da sie keine freien Betten mehr haben.

In Kolkata (früher: Kalkutta) hat ein Mann für einen Angehörigen eine dringend benötigte Sauerstoff-Flasche aufgetrieben

Für Neu Delhi mit seinen fast 22 Millionen Einwohnern wurde der Lockdown um eine weitere Woche bis zum 3. Mai verlängert. Premierminister Narendra Modi versprach in einer Radioansprache, die Regierung kämpfe mit aller Kraft gegen COVID-19. Er forderte alle Bürger auf, sich gegen das Virus impfen zu lassen.

Ein Impfzentrum in Mumbai

Gleichzeitig bat die indische Regierung den US-Kurznachrichtendienst Twitter um die Entfernung von

zahlreichen Tweets, die den Umgang des Landes mit der Corona-Pandemie kritisieren. Etliche negative Kommentare auf der Socialmedia-Plattform stammen von lokalen Politikern. Der Online-Dienst löschte nach eigenen Angaben inzwischen einige Tweets.

Pakistan und die USA wollen helfen

Sowohl Indiens Rivale Pakistan als auch die USA boten schnelle Hilfe an. Das Außenministerium in Islamabad erklärte, als Geste der Solidarität mit den Menschen im Nachbarland könne man Beatmungsgeräte, Sauerstoff-Kits, Röntgengeräte und andere Bedarfsgüter schicken.

Die amerikanische Regierung ist nach Angaben einer Sprecherin angesichts der Entwicklung in Indien "zutiefst besorgt". Außenminister Antony Blinken twitterte:

"Unser Mitgefühl gilt dem indischen Volk inmitten des schrecklichen COVID-19-Ausbruchs. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern in der indischen Regierung zusammen und werden schnell Unterstützung für die Menschen in Indien bereitstellen."

Nach Angaben der indischen Botschaft in Washington verhandeln Vertreter beider Länder über die beschränkte Lieferung von Vakzin-Komponenten amerikanischer Pharma-Unternehmen und die Entsendung von medizinischem Personal.

US-Kongressabgeordnete wie Raja Krishnamoorthi drängten die Regierung unter Präsident Joe Biden, unbenutzte Impfstoffe für Indien freizugeben. "Wenn Menschen in Indien und anderswo verzweifelt Hilfe brauchen, können wir die Vakzine nicht in einem Lager liegen lassen, wir müssen sie dorthin bringen, wo sie Leben retten", sagte er.

