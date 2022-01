Corona-Impfung verzögert Periode nur minimal

Inspirierende Forscherinnen

Wissenschafts-Gigant in zwei Forschungsfeldern

In Warschau 1867 geboren, emigrierte Marie Curie zum Studium nach Paris und arbeitete dort an der Erforschung der Radioaktivität. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis gewonnen hat. Und nicht nur das: Sie bekam sogar zwei: 1903 in Physik - gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre und dem Physiker Henri Becquerel - und 1911 in Chemie für die Entdeckung von Radium und Polonium.