Corona-Impfchaos in Deutschland

Die vierte Pandemiewelle setzt vielen Menschen erneut zu. Auch bereits Geimpfte sind längst nicht aus der Gefahrenzone. Eine Auffrischungsimpfung zu erhalten, ist zum Problem geworden. Dabei mangelt es in Deutschland nicht an Impfstoff, sondern an einer Impfstrategie.