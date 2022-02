DW Nachrichten

Corona-Fälle in Hongkong steigen auf Rekordwert

Ab sofort gelten in der Sonderverwaltungszone die bislang härtesten Maßnahmen seit Beginn der Pandemie. In den letzten zwei Wochen wurden in der Stadt fast 4.000 Infektionen gemeldet, im Dezember waren es nur zwei.