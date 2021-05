Corona: Europas erste Schritte in die Normalität

Während in Deutschland noch die Corona-Notbremse das gesellschaftliche Leben, Handel und Gastronomie weitestgehend lahm legt, sieht das in anderen europäischen Ländern schon anders aus. Die DW schaut exemplarisch, was sich derzeit so tut.

Griechenland

Darauf dürften sich sowohl Einheimische als auch Touristen schon lange gefreut haben: Nachdem in Griechenland Bars und Tavernen für rund sechs Monate wegen hoher Corona-Infektionszahlen schließen mussten, sind sie von diesem Montag an wieder geöffnet - wenn auch nur draußen und mit Auflagen. Das Personal muss sich zweimal die Woche testen lassen und Maske tragen. Gäste dürfen nicht stehen, sondern müssen sich hinsetzen. Maximal sechs Menschen dürfen an einem Tisch Platz nehmen, zwischen den Tischen muss Abstand gehalten werden.

Touribilder auf Mykonos: Besucher und Einheimische können nun wieder den Ouzo auf der Terrasse der Lokale genießen

Um eine allzu lockere Stimmung zu unterbinden, ist auch die Musikbeschallung verboten. Kurz vor 23 Uhr ist Schluss, denn die Ausgangsbeschränkung in der Nacht gilt weiterhin. Trotz all dieser Auflagen dürften sich die Cafés und Tavernen schnell füllen - das mediterrane Wetter lockt.

Laut John Hopkins-Universität lag die Inzidenz in dem beliebten Urlaubsland bei rund 150 auf 100.000 Einwohner und damit etwa ähnlich hoch wie in Deutschland. Etwa acht Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft. Vom 15. Mai an will sich das Land touristisch komplett öffnen. Zwar darf man schon jetzt Griechenland besuchen, muss sich jedoch direkt an seinen Zielort begeben.

Niederlande

Auch in den Niederlanden macht die Außengastronomie wieder auf, zumindest von 12 bis 18 Uhr. Die Ausgangssperre ist abgeschafft und Geschäfte dürfen wieder ohne Termin betreten werden. Auch die Treffen zu Hause dürfen geselliger werden, statt einem Besucher dürfen nun zwei kommen. Museen, Kinos und Theater bleiben jedoch weiter geschlossen. Schüler und Studenten sind noch weitestgehend zu Hause, haben aber zumindest an einem Tag in der Woche Präsenzunterricht.

Noch ist der Unterricht in den Niederlanden überwiegend digital, doch an einem Tag in der Woche geht's ab in die Schule

Das Land kämpft noch immer mit einem regen Infektionsgeschehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund bei 300. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung wurde mindestens einmal geimpft.

Tschechien

In Tschechien geht es ebenfalls in kleinen Schritten Richtung Normalität. Seit diesem Montag dürfen der Einzelhandel und auch die Märkte wieder öffnen. Das Land war von der Pandemie stark getroffen und galt als Corona-Hotspot Europas.

Auch die beliebten Märkte in Tschechien dürfen seit diesem Montag wieder ihre Waren anbieten

Doch die Infektionslage hat sich deutlich gebessert und weist zur Zeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 150 aus. Das Land gilt nicht mehr als Hochrisikogebiet, Einreisende aus Tschechien müssen deshalb keinen negativen Test mehr vorweisen. Die Quarantänepflicht bleibt jedoch bestehen. Mehr als 18 Prozent der Bevölkerung sind zumindest einmal geimpft worden.

Frankreich

Auch Frankreich lockert an diesem Montag seine Corona-Restriktionen, die deutlich schärfer als in Deutschland ausgefallen waren. Die Menschen dürfen sich erstmals wieder frei bewegen, bislang mussten sie für nicht notwendige Fahrten in einem Radius von zehn Kilometern rund um ihren Wohnort bleiben.

Die weiterführenden Schulen bieten wieder Präsenz- statt digitalen Unterricht an. Kindergärten und Grundschulen hatten schon vor einigen Tagen geöffnet. In rund zwei Wochen soll dann auch die Außengastronomie wieder geöffnet werden, die Ausgangssperre ist von 19 auf 21 Uhr verschoben werden.

In Frankreich haben die weiterführenden Schulen wieder auf - an der Grundschule durften die Kinder schon länger kommen

Auch wenn sich viele Menschen über die Öffnungen freuen dürften: Manch einem kommen sie zu schnell, denn noch sind die Inzidenzahlen mit rund 300 auf 100.000 Einwohner recht hoch. Die Regierung hofft, dass sich bald die steigende Zahl der Geimpften bei dem Infektionsgeschehen bemerkbar macht, fast 10 Prozent sind laut John Hopkins Universität mindestens einmal geimpft.

Italien

Auch Italien lockert nun schrittweise. In den Regionen, die nicht so stark vom Infektionsgeschehen betroffen sind, dürfen Restaurants und Bars im Außenbereich öffnen - wegen Ausgangssperre allerdings auch nur bis 22 Uhr. Selbst Museen und Kinos haben in den schwächer betroffenen Teilen des Landes wieder geöffnet. Was Kulturfans ebenso freuen dürfte: In Vatikanstadt haben seit diesem Montag auch die Vatikanischen Museen geöffnet, Eintritt natürlich nur mit Maske.

Ein Kellner rückt die Tische eines Restaurants in Rom zurecht, vielerorts darf draußen geöffnet werden

Das Land hat mit einer Inzidenz von rund 135 auf 100.000 Einwohner für die kommenden Wochen weitere Lockerungen geplant. Ab Juni dürfen die Menschen auch wieder in den Innenräumen der Restaurants sitzen, auch die Regelungen für Touristen könnten sich ändern. Bislang mussten sich Besucher vor und nach der Einreise testen und sich in eine fünftägige Quarantäne begeben. Ob und wann sich etwas ändert, ist noch unklar.

Immerhin: Mehr als 22 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer-Urlaub mit Gelato am Strand und Pizzaessen in Pisa steigt.

Dänemark

Nach mehreren Monaten Lockdown lockert auch Dänemark seine Restriktionen. Damit es nicht zu einer neuerlichen Corona-Welle kommt, gibt es den sogenannten Coronapass.

Die dänischen Außenterrassen sehen zwar etwas windig aus, aber immerhin braucht es hier keinen Coronapass

Der Coronapass weist nach, dass man entweder bereits geimpft wurde, eine jüngst überwundene COVID-Erkrankung hinter sich hat oder einen negativen Coronatest nicht älter als 72 Stunden vorlegen kann. Wer den Coronapass - ausgedruckt oder per App - nachweisen kann, darf wieder zum Friseur, in Museen oder in Restaurants. Auch die Sportstadien öffnen wieder für Besucher. Kinos und Theater sollen bald folgen. Auf die Außenterrassen der Lokale darf man übrigens auch ohne Coronapass.

Die Regelungen sollen so lange gelten, bis nahezu alle Dänen geimpft sind. Das soll nach Angaben der Regierung bereits Ende Juli der Fall sein. Die dänischen Neuinfektionszahlen sind stabil niedrig geblieben und liegen mit einer Inzidenz von unter 100 deutlich unter den deutschen Werten.