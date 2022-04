Cool & Clever - Abkühlung für die City

Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt hängen Gärtner mit Seilen gesichert an der größten grünen Fassade Europas. Architekt Christoph Ingenhoven hat diese entworfen, um an heißen Tagen die versiegelte Umgebung zu kühlen. Jetzt haben Martin Belz und sein Team die Aufgabe, die 27 Meter hohe Pflanzenwand durch den ersten heißen Sommer zu bringen: "Die Blätter der Pflanzen halten die Feuchtigkeit und verdunsten sie bei Hitze. Das ist besser als jeder Sonnenschirm!" "Wir müssen das Wasser wieder in die Städte bringen - das kühlt die ganze Umgebung herunter", sagt Regenwasserexperte Klaus Juchheim. Offene Bachläufe in Städten bieten diese Chance. Aber auch unversiegelte Böden, in deren Mulden das Regenwasser Pfützen bilden kann und langsam versickert sorgen für kühlere Temperaturen. Wolkenkratzer in Singapur sehen aus, als würden sie vom Urwald überwuchert. Verdichtete Innenstädte und trotzdem eine hohe Lebensqualität erreichen - wie das geht, dazu forscht Thomas Schroepfer an der Universität Singapur. Großstadt anders denken - das ist die Herausforderung für grüne Metropolen und eine lebenswerte Zukunft mit dem Klimawandel.