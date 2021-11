Constructive Journalism Fellowship – Das sind die Teilnehmenden

Aminata Drynie Bockarie, Filmemacherin, Sierra Leone

Aminata will in ihrer Heimat Sierra Leone Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. „Ich habe die Mittel, der Welt zu zeigen, dass mein Land nicht nur von den schlechten, sondern auch von den guten Geschichten geprägt ist“, sagt sie. Sie berichtet über eine Krankenschwester auf dem Land, die in ihrer Freizeit weit fährt, um Menschen über Impfstoffe aufzuklären.