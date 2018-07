Comte-Ausstellung in Berlin: Einmal Glamour und zurück

Michel Comte-Ausstellung: Campbell, Crawford und Co. in Berlin

Robbie Williams

1995 stieg Robbie Williams bei "Take That" aus und siedelte in die USA über. Für das "Interview"-Magazin setzte Michel Comte ihn 1999 in L.A. in Szene. Der ausgeprägte Starrummel widere ihn an, sagte er später, weshalb sich Comte seiner Leidenschaft hingab: der Naturfotografie. Außerdem drehte er Filme, im Frühjahr 2018 inszenierte er "Don Giovanni" in Parma - mit Iggy Pop in der Hauptrolle.

Autorin/Autor: Torsten Landsberg