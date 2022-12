Attackeeeee!

Wie in einem Actionfilm - man denke zum Beispiel an die legendären "Matrix"-Szenen - fliegt dieses Eichhörnchen spektakulär und mit Powerpose durch die Lüfte. Die Regentropfen geben der Szene einen Extratouch an Dramatik. Entstanden ist das Foto in Maashorst in den Niederlanden. Hinter der Linse stand der niederländische Naturfotograf Alex Pansier. Er nennt das Bild "Jumping Jack".