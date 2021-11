Wirtschaft

Comeback: Der Riesen-Airbus A380

In einigen Ländern startet der internationale Flugverkehr wieder durch. Seit die Impfquoten steigen und Geimpfte immer mehr Reisefreiheiten zurückerhalten, steigen die Buchungszahlen sprunghaft an. So stark, dass sogar ein Flugzeug wieder eingesetzt wird, das eigentlich als Auslaufmodell galt.