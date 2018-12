"Cold War" gewinnt fünfmal beim Europäischen Filmpreis

31. Europäischer Filmpreis 2018 - Nominierte und Sieger

Ehrenpreis II: Carmen Maura

Ein Heimspiel in Sevilla hatte die spanische Schauspielerin Carmen Maura. Die 1945 in Madrid geborene Aktrice wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Einem größeren Publikum wurde Maura in den 1980er Jahren durch Auftritte in den Filmen ihres Landsmanns Pedro Almodóvar bekannt - hier ist sie 1986 an der Seite des jungen Antonio Banderas zu sehen.