Tennis: Coco Gauff gewinnt US Open

Die bunte Sonnenbrille hat sie lässig in die Haare geschoben. Wie man das halt so macht, wenn man richtig cool ist. Dazu gibts ein kleines Tänzchen, ausgelassen, fröhlich, zappelig, schließlich ist das Mädchen in dem Video erst acht Jahre alt. Sie heißt Cori Gauff, was aber bis heute kaum jemand weiß, weil alle Welt sie Coco nennt. Damals, 2012, feiert sie voller Freude den vierten US-Open-Sieg ihres großen Idols Serena Williams. Elf Jahre später hält Coco Gauff selbst den von Tiffany gefertigten Siegerpokal aus massivem Sterling-Silber in ihren Händen.

"Ich möchte so viel sagen, aber eigentlich fällt mir gar nichts ein, was diesem Moment gerecht wird", gestand sie nach dem 2:6, 6:3, 6:2 gegen Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka im Finale der US Open 2023. Es waren vor allem drei Faktoren, die den Ausschlag zugunsten von Gauff gaben: Ihre unglaublich schnellen Beine, ihre Geduld und ihr variables Spiel. Dabei bewies der US-Jungstar nach einem deutlich verlorenen ersten Satz wie schon mehrfach im Turnier einen immensen Kampfgeist.

Glückwünsche von Ex-Präsident Obama

Und nun ist Coco Gauff mit ihren gerade mal 19 Jahren der erste US-Teenager in den Siegerlisten der US Open, seit Serena Williams 1999 als 17-Jährige ihren ersten von am Ende sechs Titeln im Big Apple gewann. "Ich hoffe, dass viele Mädchen dieses Match gesehen haben und ab jetzt daran glauben, dass auch ihr Name einmal auf diesem Pokal stehen kann", sagte die Siegerin, deren erster Weg nach dem verwandelten Matchball in die Arme ihres Vaters führte: "Dieser Tag gehört auch ihm, ohne ihn wäre ich nicht hier."

Auch Ex-Präsident Barack Obama erwartet, dass es nicht bei einem Triumph von Gauff bleiben wird. "Wir könnten auf und neben dem Platz nicht stolzer auf dich sein und wir wissen, dass das Beste noch kommen wird", schrieb der 62-Jährige in seiner Gratulation.