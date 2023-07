Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker (links), die Carrie Bradshaw in der HBO-Hitserie "Sex and the City" verkörperte, mochte keine Cosmopolitans - das Lieblingsgetränk ihres TV-Alter Egos. Gemeinsam mit ihren Bildschirmfreundinnen Samantha (Kim Cattrall, rechts), Charlotte und Miranda nippten sie bei gesellschaftlichen Anlässen in New York City lediglich an den pinkfarbenen Cocktails.