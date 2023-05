Coca-Cola und der Plastikmüll - Greenwashing oder echter Wandel?

Greenwashing oder echter Wandel?

Jährlich werden über 500 Milliarden Plastikflaschen verkauft, von denen die meisten nur einmal verwendet und dann weggeworfen werden. Coca-Cola produziert weltweit die meisten Erfrischungsgetränke in Plastikflaschen. Seit 2018 hat sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt, um zu verhindern, dass Coca-Cola-Plastikflaschen weiterhin im großen Maß die Umwelt verschmutzen. In diesem Film wird Coca-Colas "Eine Welt ohne Müll"-Strategie genauer unter die Lupe genommen.

In den 1950er-Jahren wurde das weltberühmte Erfrischungsgetränk Coca-Cola ausschließlich in Glasflaschen verkauft, die das Unternehmen sammelte, wusch und wieder befüllte. Doch dann wurden die Mehrwegflaschen durch Plastikflaschen ersetzt - ein Trend, der bis heute anhält. Nun verspricht Coca-Cola seinen Plastikmüll zu verringern, indem es Verpackungen zu 100 Prozent recycelbar macht, mindestens 50 Prozent aller Getränke in wiederverwendbaren Verpackungen verkauft und alle Flaschen zu 50 Prozent aus recyceltem Plastik herstellt.

Außerdem verspricht das Unternehmen bis 2030 für jede verkaufte Plastikflasche eine benutzte Flasche einzusammeln und zu recyceln. Kritiker argumentieren jedoch, dass dieser Plan, der ausschließlich auf Recycling basiert, das Problem nicht lösen wird und dass wiederbefüllbare Flaschen die bessere Lösung sind, da sie die Menge des anfallenden Plastiks reduzieren und so die Abfallsysteme entlasten. Angesichts der wachsenden Pacific Garbage Patches, Müllansammlungen im Pazifischen Ozean, die teils die 3-fache Größe von Frankreich haben, besteht dringender Handlungsbedarf. Wird der weltgrößte Hersteller von Erfrischungsgetränken wirklich eine Trendwende herbeiführen?



