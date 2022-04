DW Nachrichten

Club- und Gastroszene in Berlin erfreut über Lockerungen

Anfang April fallen in Deutschland viele Coronabeschränkungen. Die Clubs in Berlin und auch die Gastronomie in der Hauptstadt hoffen auf den Aufschwung. Denn in zwei Jahren Corona ist der Umsatz in der Branche um rund 40 Prozent zurückgegangen.