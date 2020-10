Circus Krone: Vor 150 Jahren wurde sein Gründer geboren

Carl Krone sei immer "ein großer Visionär" gewesen, sagt Frank Keller vom Circus Krone über den Gründer des weltbekannten Zirkus. Carl wird am 21. Oktober 1870 als jüngstes von vier Kindern in die Schausteller-Familie Krone geboren. Von klein auf sind die Kinder eingebunden in das Jahrmarktleben der Eltern. Darbietungen mit Bären und Wölfen gehören zu ihrer Spezialität.

Aber dann soll Carl die Schule in Berlin besuchen. Er zieht zu Tante und Onkel und kehrt erst zurück, als Bär Iwan seinen älteren Bruder Fritz angreift und der an den Folgen der heftigen Verletzungen stirbt. Jetzt ist Carl der Sohn, der einmal das Erbe antreten und aus der anfänglichen "Menagerie Continental" den "Circus Krone" entstehen lassen wird.

Legendär: Ein auf einem Pferd reitender Löwe und eine Pyramide aus Raubkatzen

Über die Jahre entwickelt sich die Tier-Dressur zu Carls Leidenschaft. 1893 präsentiert er zum ersten Mal den Ritt des Löwen „Pascha“ auf einem Pferd. Damals eine echte Sensation. Schon vorher gehörte bereits eine Elefanten-Nummer zum Profil des Zirkus - bis heute das Wappentier des Unternehmens.

Als Vater Carl Senior im Jahr 1900 stirbt, übernimmt der 30-jährige Junior die Geschäfte. Zwei Jahre später heiratet Carl Junior seine Jugendliebe Ida Ahlers (1876-1957). Auch sie entstammt einer Schaustellerfamilie. Das als "Affentheater" bekannt gewordene Programm der Ahlers integrieren die Krones fortan ins eigene Geschäft.

Prunkvolle Fassade: Das Zirkus-Programm "Mandana" feierte 2019 Premiere in München

Aus der Menagerie wird ein Zirkus

Ida steht der Kunst ihres Mannes im Umgang mit wilden Tieren in nichts nach. Im Gegenteil: Ihre Pyramide mit 24 Raubkatzen wird zur Legende. Wenig später wird aus der Menagerie der Circus Krone. Die Krones bauen ein 36 Meter hohes Rundzelt für 3.000 Besucher und ziehen damit durch Europa. In den 1920er Jahren wird das Zelt noch einmal erweitert und umfasst von da an drei Manegen, zwei Bühnen und 10.000 Sitzplätze. Schon damals beschäftigt das Zirkusunternehmen 1.000 Mitarbeiter und hält rund 800 Tiere.

Carl Krone hat den von ihm gegründeten Krone-Zirkus bis auf den heutigen Tag geprägt. Denn durch ihn hielten Glamour und Pomp Einzug in die Arena. Sein Zirkus sollte nicht nur ein Ort für Sensationen sein, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit Luxus umgeben. Dafür hängte er schwere Lüster unter das Zirkuszelt, kleidete die Zirkusmitarbeiter mit dienender Funktion in elegante Livrees und ließ schwere und plüschige Teppiche verlegen.

In den 1920ern wurde das Krone-Zelt auf diese Art zu einem prunkvollen Palast, in dem man sich in ferne, luxuriöse Welten träumen konnte. Bis heute knüpft der Krone-Zirkus an diese Vorstellung an: 2019 feierte das Programm „Mandana“ Weltpremiere. Aus den bekannten Gründen konnte es dieses Jahr seine unter demselben Titel geplante Deutschlandtour nur eingeschränkt umsetzen. Hinter "Mandana" verbirgt sich eine Zirkus-Show, bei der Pierrots zu nostalgischer Musik zum Träumen einladen. Erzählt wird die märchenhafte Geschichte von der Pferdeprinzessin Mandana, die der Liebe in Form eines Löwenmanns begegnet.

Circus Krone: Familienbetrieb in fünfter Generation

Seit 2017 leitet Lana Lacey-Krone das Zirkusunternehmen

Heute wird das Unternehmen in fünfter Generation geführt. Der Circus Krone ist Europas größter Zirkus. Vor der Pandemie tourte er acht Monate pro Jahr durch 30 Städte. Das Krone-Zelt ist eigenen Angaben zufolge das größte, modernste und teuerste der Gegenwart. Eine Sonderanfertigung, die über 500.000 Euro kostete. Allein das Dach besteht demnach aus 30 Teilen und umspannt eine Fläche von rund 3.000 Quadratmetern. Auch existiert eine eigene kleine Circus-Schule, die sich in einem umgebauten LKW auf vier Rädern befindet.

Circus Krone ist der einzige europäische Zirkus mit einem festen Stammsitz. Seit 1919 befindet sich dieser in München. Am 30. Oktober 1923 wurde der zu einem politischen Schauplatz: Unter dem Zirkusdach rief Adolf Hitler zum Aufstand auf. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der damalige Bau dann bei einem Bombenangriff zerstört.

Prominente und andere "Stars in der Manege"

Zu Gast im Circus Krone: 1980 waren es die Schauspielerin Hanna Schygulla und der Regisseur Rainer Werner Fassbinder

Im Laufe der letzten 100 Jahre zog es immer wieder Prominente in die Krone-Manege. Von 1963 bis 2008 wurde die TV-Eurovisionssendung „Stars in der Manege“ aus dem Circus Krone heraus gesendet. Der frühere Politiker Gregor Gysi von der Partei "Die Linke" durfte schon auf einem roten Thron mit Samtbezug Platz nehmen und dabei ein Löwen-Baby streicheln. Der frühere Fußballspieler Miroslav Klose kam einem imposanten Nashorn nahe.

Wie artgerecht ist das Zirkusleben für Tiere?

Ein Artenschutzabkommen will, dass Schluss ist mit derartigen Tiernummern im Zirkus

Über die Zeit wurde der Zirkus häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Tiere nicht artgerecht zu halten. Tierrechtler und mitunter auch -schützer kritisieren vor allem den Einsatz von Löwen und Elefanten in der Manege. Letztere würden täglich bis zu zehn Stunden an zwei Beinen mit Ketten fixiert und mit dem sogenannten Elefantenhaken dressiert werden.

Der Zirkus selber weist die Vorwürfe zurück: "Wir setzen uns immer für den Tierschutz ein", bekräftigt Frank Keller, der auch Tierschutzbeauftragter des Circus Krone ist: "Bei uns sind die Elefanten immer in einem Freigehege, und sie sind lediglich angebunden, auch nicht an Ketten, sondern an Gurten während der Fütterungszeit." Im Sommer 2020 hat die Bundesregierung angekündigt, Wildtiere im Zirkus grundsätzlich zu verbieten.

Alternativprogramm für die Corona-Zeit

Corona bedingt fallen alle Gastspiele in dieser Saison aus. Doch der Zirkus bietet ein Alternativprogramm: Interessierte können eine Art Seniorenheim für alte Zirkustiere am Starnberger See besuchen oder kontaktgeschützt mit dem Auto durch die sogenannte "Clownwaschstraße" fahren. „Das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir gerade in dieser Zeit dem Publikum was zu lachen bieten“, sagt Keller.

Nun hofft man darauf, dass zumindest ab Weihnachten im Münchner Stammhaus wieder Vorstellungen stattfinden. Ein Hygienekonzept habe man bei der Stadt eingereicht. "Wenn wir jetzt mit 500, 700 oder 1000 Personen spielen dürfen", so Frank Keller, "wären natürlich auch die Abstandsregelungen einzuhalten. Das wäre kein Problem."

Der Wille zum Weitermachen würde dem Gründungsvater des Circus Krone sicherlich gefallen. Noch vor Kriegsende, am 4. Juni 1943, starb Carl Krone bei einem Gastspiel. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Münchner Waldfriedhof im familieneigenen Krone-Mausoleum. Dort wacht ein liegender Elefant aus Stein über ihn.